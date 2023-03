Ab 2025: BMW plant 6 neue E-Modelle binnen 24 Monaten

BMW möchte verstärkt auf Elektromobilität setzen. Zuerst kommt mit dem i5 ein vollelektrisches Modell der BMW 5er-Baureihe, ab 2025 soll es dann gleich sechs neue Modelle innerhalb von 24 Monaten in der sogenannten neuen Klasse geben.

Als neue Klasse bezeichnet BMW E-Autos der neuen Fahrzeugarchitektur, die speziell auf Elektroautos ausgelegt ist, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Diese Klasse ist ein großer Teil von BMWs E-Auto-Strategie.

„Substanz überzeugt – und hier sprechen unsere Modelle für sich. Deswegen streben wir in diesem Jahr bei vollelektrischen Fahrzeugen ein weiteres signifikantes Wachstum an und erwarten einen Anteil von 15 Prozent unseres Gesamtabsatzes“, sagte BMWs Vorstandsvorsitzender Oliver Zispe.

Bis 2030 mehr als 50 Prozent der BMWs elektrisch

Neben dem Absatz legt BMW auch den Wachstumspfad der elektrischen Modelle aus: Bis 2024 soll jeder fünfte Neuwagen von BMW elektrisch sein, bis 2025 jeder vierte, bis 2026 jeder dritte und bis 2030 sollen mehr als 50 Prozent aller neu ausgelieferten BMWs rein elektrisch sein.

Der Serienstart der neuen Klasse soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 im neuen Werk in Debrecen in Ungarn stattfinden. Hier soll ausschließlich die neue Klasse produziert werden. Ab 2026 wird sie dann auch in München produziert, 2027 kommt das Werk in San Luis Potosí hinzu.

Die neue Klasse soll sich auf den Kern der Marke mit einem Sports Activity Vehicle und einer Limousine im heutigen 3er Segment konzentrieren.

5er BMW bekommt vollelektrische Version

Bereits in wenigen Monaten kommt die achte Generation der BMW 5er-Reihe, wie das Unternehmen in einer weiteren Pressemitteilung schreibt. Die ist klassisch mit Otto- oder Dieselmotor, aber auch als rein elektrisches Modell oder Plug-in-Hybrid verfügbar.

„Der BMW 5er Touring ist speziell in Europa sehr beliebt“, sagte Zipse. „Ab Frühjahr 2024 gibt es ihn auch vollelektrisch. Damit besitzen wir ein echtes Alleinstellungsmerkmal in diesem Segment.“

Ebenfalls mit dabei ist BMWs Operating System 8.5 mit dem Curved Display und allen bekannten digitalen Diensten.

E-Auto-Fans bekommen in den kommenden Jahren also eine Menge von BMW geboten.

