3.200 Megapixel: Wissenschaftler bauen größte Digitalkamera der Welt

So wird die größte Kamera der Welt zusammengesetzt. (Foto: Vera C. Rubin Observatory)

Wissenschaftler des SLAC National Accelerator Laboratory an der Stanford University of California haben die größte Digitalkamera der Welt fertiggestellt. Sie kann Bilder mit 3.200 Megapixeln aufnehmen.

Anzeige Anzeige

Ihre Hauptaufgabe wird es sein, den Nachthimmel detailliert zu kartografieren. Bevor sie jedoch ihren Dienst aufnehmen kann, muss sie von Kalifornien zum Rubin Observatory in Chile transportiert und dort installiert werden.

Mit Produktionskosten von schätzungsweise 700 Millionen US-Dollar, wie von Peta Pixel berichtet, ist sie vermutlich auch die teuerste Kamera der Welt.

Anzeige Anzeige

Alles einige Dimensionen größer

Die Legacy-Survey-of-Space-and-Time-Kamera (LSST-Kamera) verfügt über einen Sensor, der aus 201 maßgeschneiderten CCD-Bildsensoren besteht. Diese sind auf einer Brennebene angeordnet, die einen Durchmesser von 64 Zentimetern hat.

Ein wesentlicher Bestandteil der Kamera sind der groß dimensionierte Verschlussmechanismus sowie ein Mechanismus zum Wechseln der Filter zwischen dem Sensor und dem Objektiv.

Anzeige Anzeige

Diese Filter sind entscheidend für die Forschung, da sie es ermöglichen, dieselben Himmelsabschnitte in verschiedenen Wellenlängen zu fotografieren, um so unterschiedliche Materialien sichtbar zu machen.

Die Kamera ist Teil eines Teleskopsystems, das mit einem 8,4 Meter großen Hauptspiegel und einem 3,4 Meter großen sekundären Spiegel ausgestattet ist. Die Kamera und das Teleskop zusammen erreichen ein Gewicht von rund 62 Tonnen.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die detailreichste Karte des Nachthimmels

„Mit der Fertigstellung der einzigartigen LSST-Kamera am SLAC und ihrer bevorstehenden Integration in die Systeme des Rubin-Observatoriums in Chile stehen wir kurz davor, den großartigsten Film aller Zeiten zu produzieren und die detaillierteste Karte des Nachthimmels zu erstellen, die es je gab“, so Željko Ivezić, Direktor des Rubin Observatory Construction und Professor an der University of Washington.

Die Kamera kann Planeten erkennen, die für herkömmliche Teleskope nahezu unsichtbar sind, wodurch die Anzahl der bekannten Objekte in der kosmischen Nachbarschaft der Erde voraussichtlich verzehnfacht wird, schätzen die Forscher.

Mehr zu diesem Thema