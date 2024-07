Schluss mit Prokrastination: 3 Tipps für mehr Produktivität und weniger Stress

Erst mal einen Kaffee, E-Mails, Social Media und ein ausgiebiger Blick ins Wertpapierdepot? Wer so anfängt, der wird nach hinten raus nicht fertig. Jedenfalls nicht in einer irgendwie erträglichen Zeit. Prokrastination heißt das Krankheitsbild dazu, und ein so feiner Begriff gibt Menschen endlich den wissenschaftlichen Hintergrund für die Tatsache, dass sie manchmal einfach ihren Hintern nicht hochbekommen.

Ungeliebte oder potenziell fordernde Aufgaben vor sich herzuschieben, ist erst einmal ein ganz normaler Vorgang. Das Gehirn ist sparsam: Bevor es sich in etwas Komplexes reinarbeitet, lenkt es uns erst einmal zu greifbareren Tätigkeiten.

Deshalb putzen Menschen lieber ihr Badezimmer, als ihre Steuererklärung zu machen. So füllen sie Zeit mit mittelmäßig sinnvollen Beschäftigungen. Menschen schlagen Zeit tot und dann wundern sie sich, wo sie geblieben ist.

Ich mache das nicht. Ich mache meine Arbeit und dann mache ich Feierabend. Erwische ich mich selbst bei Ausweichhandlungen, dann weiß ich schon: Hier stimmt etwas nicht. Ich rede mir kurz ein, ich hätte einfach einen schlechten Tag, aber in der Regel müsste ich nur mal meine Aufgaben ordnen und einen Plan erstellen.

Und dann lege ich los, denn was sollte ich sonst tun? „Je eher daran, je eher davon“, hat meine Mutter immer gesagt. Anders: Wer früher arbeitet, hat schneller frei. Und praktischerweise wird das dabei in der Regel deutlich besser ausfallen. Morgens denken viele Menschen frischer, weniger stark von Eindrücken belastet. Und wer nicht hetzen muss, der macht auch weniger Fehler. Auch das spart am Ende Zeit.

Manche sind auch krank – aber nicht alle

Es gibt Menschen, bei denen ist die Aufschieberei krankhaft bedingt. Gleichzeitig wissen wir aus der Verhaltensforschung: Was Menschen tun, das prägt die Persönlichkeit. Wer sich also ändern will, der darf nicht nur darüber nachdenken. Der muss aktiv werden. Gar nicht so leicht, wenn man

a) tatsächlich krank ist oder

b) sich das erfolgreich eingeredet hat.

Im ersten Fall helfen Therapeutinnen und Therapeuten. Im zweiten Fall hilft es, sich die Kosten des Aufschiebens klarzumachen: Wenn ihr eure Arbeit vor euch herschiebt, dann werdet ihr sie trotzdem machen.

Und möglicherweise geht sie sogar schneller, wenn ihr näher an die Deadline heranrückt. Aber das verursacht Stress, das ist Kostenfaktor Nummer eins. Kostenfaktor Nummer zwei: Ihr werdet eventuell nach hinten raus länger arbeiten müssen. Das kostet Freizeit. Lebenszeit.

Wer später arbeitet, der arbeitet vielleicht schneller. Er ist deswegen aber nicht früher fertig. Und gewonnen habt ihr dabei nichts. Ersatzhandlungen – Social Media, Mails, random scrolling in Shopping-Apps – zählen wirklich nicht zu den sinnstiftenden Freizeitbeschäftigungen.

Was also tun?

Wer sich selbst als Menschen erlebt, der viel aufschiebt, der sollte aufhören, Dinge aufzuschieben. Was hilft:

Eliminiert eure liebsten Ablenkungen . Wenn ihr gern in Twitter und Instagram scrollt, dann deaktiviert eure Accounts. Das gilt auch, wenn ihr dort regelmäßig für eure klugen Gedanken gefeiert werdet. Kluge Gedanken sind auch klug, wenn nur die engsten Freundinnen und Freunde sie loben. Praktischerweise stärkt ihre eure Beziehung zu anderen Menschen, wenn ihr ihnen eure Gedanken direkt mitteilt und sie nicht nur in die digitale Welt hinausruft. Die Plattform, die zu deaktivieren am meisten wehtut, ist die, bei der ihr es am dringendsten tun solltet.

. Wenn ihr gern in Twitter und Instagram scrollt, dann deaktiviert eure Accounts. Das gilt auch, wenn ihr dort regelmäßig für eure klugen Gedanken gefeiert werdet. Kluge Gedanken sind auch klug, wenn nur die engsten Freundinnen und Freunde sie loben. Praktischerweise stärkt ihre eure Beziehung zu anderen Menschen, wenn ihr ihnen eure Gedanken direkt mitteilt und sie nicht nur in die digitale Welt hinausruft. Die Plattform, die zu deaktivieren am meisten wehtut, ist die, bei der ihr es am dringendsten tun solltet. Setzt euch Zeitlimits . Wenn eine Aufgabe zwei Stunden Zeit benötigt, dann gibt es eigentlich keinen Grund, aus dem sie nicht zwei Stunden nach Arbeitsbeginn erledigt sein sollte.

. Wenn eine Aufgabe zwei Stunden Zeit benötigt, dann gibt es eigentlich keinen Grund, aus dem sie nicht zwei Stunden nach Arbeitsbeginn erledigt sein sollte. Nehmt euch etwas vor. Wenn ein Fußballspiel ansteht oder eine neue Folge eurer Lieblingsserie veröffentlicht wurde, wenn eine Freundin Rat braucht oder der Urlaub endlich ansteht, dann gehen Dinge plötzlich viel schneller. Also nehmt euch Dinge vor, die euch wirklich antreiben, fertig zu werden. Dass es möglich ist, das habt ihr euch früher schon bewiesen. Gelingt dies nun auch im Alltag, stellt sich sehr schnell die Gewohnheit ein, Dinge zu machen – und dann fertig zu sein. Fröhlichen Feierabend!

Die Menschen denken immer, es koste sie Arbeitszeit, wenn sie ihre Aufgaben vor sich herschieben. Doch der Preis ist höher: Prokrastination kostet Lebenszeit und Lebensglück.

Sie ist also zu teuer.