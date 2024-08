Nach 39 Jahren: Von dieser Windows-Funktion müsst ihr euch bald verabschieden

Die Windows-Systemsteuerung war seit 1985 die wichtigste Zentrale für die verschiedensten Einstellungen des Betriebssystems. Seit einigen Jahren gibt es mit der Einstellungs-App eine moderne Alternative. Bislang konnten Nutzer:innen beide Varianten nutzen. Das soll sich jedoch bald ändern.

Auf der Hilfeseite zu verschiedenen Komponenten von Windows 10 und Windows 11 heißt es nun, dass die Systemsteuerung durch die Einstellungen-App ersetzt werden soll. Die Systemsteuerung soll dabei schrittweise aus Windows entfernt werden. Außerdem weist Microsoft darauf hin, dass sie momentan nur aufgrund von Kompatibilitätsgründen und für den Zugriff auf einige Einstellungen noch existiert. Wenn möglich, sollte aber die Einstellungen-App verwendet werden.

Die Einstellungen gibt es schon seit langem

Die Einstellungen koexistieren derweil schon seit einiger Zeit mit der Systemsteuerung. Die App wurde mit Windows 8 im Jahr 2012 eingeführt. Sie bieten laut Microsoft eine vereinfachte Struktur und sind für moderne Endgeräte optimiert.

Besonders alteingesessene Windows-Nutzer dürften aber mit der Systemsteuerung besser vertraut sein und könnten diese vermissen, wenn sie sich tatsächlich verabschiedet.

Wann genau das der Fall sein wird, ist momentan allerdings nicht klar. Microsoft hat dazu keine konkreten Angaben gemacht. Da die Systemsteuerung aber immer noch einige Funktionen hat, die es in den Einstellungen nicht gibt, könnte die Umstellung noch ein wenig dauern.

Windows-Nutzer kehren zu Windows 10 zurück

Windows 11 ist mittlerweile seit rund drei Jahren am Markt. Trotzdem konnte das neueste Betriebssystem von Microsoft die Nutzer nicht wirklich überzeugen. In Deutschland nutzen noch 76,8 Prozent Windows 10 und Windows 11 hat kürzlich sogar Marktanteile verloren.

Das könnte damit zu tun haben, dass Nutzer häufig Probleme in Windows 11 berichten. So soll das Betriebssystem zum Beispiel manchmal Sounds einfach nicht wiedergeben, es gibt Probleme bei der Internetverbindung oder der Bildschirm fängt an zu flackern.

