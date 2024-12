5 Dinge, die du diese Woche wissen musst: Woher kommen eigentlich diese Shopping-Tage?

Hast du am Black Friday zugeschlagen und ein paar schöne Schnäppchen gemacht, oder setzt du auf den heutigen Cyber Monday? Oder – auch das soll es ja geben – gehörst du zu denen, die von derartigen Rabattschlachten nichts halten und sich von großen Prozentzeichen und durchgestrichenen Preisangaben nicht verführen lassen?

Cyber Monday und Co.: Wer hat’s erfunden?

Wie selbstverständlich werben Online- und Offlinehändler:innen mit Singles Day, Black Friday und Cyber Monday – wo diese Anlässe ihren Ursprung haben, wissen aber nur wenige. Der Singles Day beispielsweise kommt eigentlich aus China: Er findet immer am 11. November statt; die vier Einsen des Datums stehen wahlweise entweder für seine vier Erfinder oder alleinstehende Menschen. Was das mit Shopping zu tun hat, bleibt unklar – von den Rabatten profitieren jedoch alle.

Mit Preisnachlass: Amazon bietet eine neue Versandoption

Bleiben wir noch für einen Moment beim Onlineshopping. Für ausgewählte Artikel bietet Amazon jetzt eine neue Versandoption an, mit der Kund:innen sparen können: Wer den „Versand ohne Eile“ auswählt, wartet zwar etwas länger auf die Lieferung, erhält dafür aber auch ein Prozent Preisnachlass. Was bei günstigeren Artikeln kaum ins Gewicht fällt, lohnt sich bei größeren Anschaffungen durchaus: Ein bereits reduziertes Macbook für 1.500 Euro würde so immerhin noch einmal 15 Euro günstiger.

Apples Airtags sind praktisch, vor allem für die, die sonst ständig nach Schlüsselbund oder Portemonnaie suchen müssen. Auch Reisegepäck und Fahrzeuge lassen sich so tracken – und immer mehr Eltern nutzen die kleinen Gadgets auch, um den Aufenthaltsort ihrer Kinder zu checken. Rechtlich gibt es dabei allerdings einiges zu beachten; Chef:innen dürfen Dienstwägen, die auch privat genutzt werden dürfen, zum Beispiel nicht dauerhaft tracken.

Glasfaserinternet: Lohnt sich das?

Glasfaserinternet ist die Zukunft – und immer mehr Telekommunikationsunternehmen versuchen dieser Tage, ihre Angebote an den Mann und die Frau zu bringen, teils mit fragwürdigen Methoden und Haustürgeschäften. Tatsächlich ergibt es Sinn, sich an das Netz anschließen zu lassen; allerdings lohnt auch hier der Blick ins Kleingedruckte der Verträge. Nur weil ein Kabel verlegt wurde, bedeutet es nämlich nicht, dass auch schnelles Internet aus der Wand kommt.

Meilenstein: Forscher:innen visualisieren erstmals ein Photon

Ein Photon ist die kleinstmögliche Energieform eines elektromagnetischen Feldes – es hat keine Masse und bewegt sich in Lichtgeschwindigkeit fort. Je nach Betrachtungsweise wirken Photonen zudem wie Wellen oder Teilchen – dementsprechend schwierig ist es, sie zu visualisieren. Forscher:innen der Universität Birmingham ist genau das jetzt gelungen – zum allerersten Mal.

Die Zusammenfassungen für diesen Artikel wurden mithilfe unseres redaktionsinternen KI-Tools erstellt.

