Änderungen am Instagram-Algorithmus: Diese Profile werden jetzt bevorzugt

Instagram nimmt Änderungen an seinem Algorithmus vor. (Foto: rafapress / Shutterstock)

Das Update, welches von Instagram mit der Überschrift „Wir helfen Creator, neue Zielgruppen zu finden“ versehen wurde, besteht aus vier Schlüsselelementen.

Creator sollen gestärkt werden

Das erste betrifft serielle Reposter:innen. Instagram versucht, chronische Reposter:innen abzuschrecken, indem es sie aus seinen Konto- und Inhaltsempfehlungsanzeigen entfernt. All jene, die innerhalb von 30 Tagen 10 mal oder öfter Inhalte von anderen Instagram-Nutzer:innen posten, werden nicht mehr empfohlen. Ausgenommen davon sind Herausgeber:innen, die über Lizenzvereinbarungen oder ausdrückliche Genehmigungen von Inhaltsersteller:innen verfügen.

Mit dem zweiten Punkt versucht Instagram, Benutzer:innen proaktiv auf die ursprünglichen Ersteller:innen von Inhalten in der App umzuleiten. Die Creator sollen somit gestärkt werden, und nicht jene, die das Original reposten.

Originalinhalte statt Reposts

Drittens hat sich die Social-Media-Plattform zum Ziel gesetzt, Reposts durch Originalinhalte zu ersetzen. Dieser Punkt zielt also in eine ähnliche Richtung wie der zweite. Instagram möchte fortan sicherstellen, mehr Originalinhalte in den Empfehlungen hervorzuheben, indem Reposts durch das Original ersetzt werden. Dadurch sollen die User:innen motiviert werden, Originalinhalte zu veröffentlichen.

Der abschließende Punkt soll dafür sorgen, dass kleinere Creator mehr Aufmerksamkeit bekommen. „Historisch gesehen haben Ersteller mit großen Followern und Reposter von bereits veröffentlichten Inhalten aufgrund der Art und Weise, wie wir Inhalte eingestuft haben, eine größere Reichweite bei Empfehlungen erhalten als kleinere, originelle Inhaltsersteller“, schreibt Instagram dazu. „Wir halten es für wichtig, dies zu korrigieren, um allen Creator die Chance zu geben, neue Zielgruppen zu erschließen.“

Instagram-Chef Mosseri möchte „kleineren Creator“ helfen

Instagram-Chef Adam Mosseri möchte „kleineren Creator“ damit „eine bessere Chance auf einen Durchbruch“ geben. „Wir führen diese Änderungen langsam ein, hoffen aber, dass kleinere Creator in den kommenden Monaten davon profitieren werden“, sagte er.

Onlinemarketing.de ist sich sicher, dass das nicht die letzten großen Updates von Instagram in diesem Jahr sein werden. Wir werden genau beobachten, was noch kommen könnte.

