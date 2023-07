Barbies Traumhaus ist zum Kinostart auch auf Airbnb zu mieten

Pink, groß und Plastik: Das Malibu Dreamhouse auf Airbnb

Zum Filmstart des Barbie-Films können Fans für den 21. oder 22. Juli das Barbie Malibu Dreamhouse für eine Nacht für zwei Personen mieten. Gastgeber ist Ken – und er bezahlt den Spaß wohl, so die Airbnb-Ankündigung

Gastgeber Ken vermietet das Malibu Dreamhouse am 21. und 22. Juli zum Filmstart des Barbie-Films. Dabei können jeweils zwei Personen das Haus für eine Nacht mieten. Gastgeber Ken hat die Spendierhosen an – der Aufenthalt kostet die Mietenden nichts, sie erhalten dazu auch noch etwas „Kendom“ zum Mitnehmen in Form von einem Surfbrett und Impala-Skates in Gelb und Pink. Zudem gebe es eine:n Concierge, der:die eine Tour gibt und auch die Mahlzeiten vorbereitet.

Anzeige Anzeige

Um das Dreamhouse für eine Nacht zu ergattern, gebe es kein Gewinnspiel – für die An- und Abreise sind die Gäste selbst verantwortlich. Die Buchung des Airbnbs ist ab dem 17. Juli um 10 Uhr Pacific Time – also bei uns in Deutschland am 17. Juli um 19 Uhr.

Zum Filmstart am 21. Juli und „um die Empowerment-Bewegung für junge Mädchen zu honorieren“, spendet Airbnb einmalig an Save the Children.

Anzeige Anzeige

Kenergy im Kendom

Das Malibu Dreamhouse hat eine grellpinke Fassade und einen großen Außenbereich mit Infinity-Pool, Tanzfläche, Rutsche aus dem ersten Stock, Outdoor-Küche mit Grill und Outdoor-Fitnessbereich.

Auf den Bildern des Airbnb-Eintrags siehst du die klassische Barbie-Ausstattung: Pink, Plastik und an Spielzeug erinnernd. Laut dem Eintrag ist allerdings weder eine Küche noch eine Waschmaschine vorhanden, ebenso keine Grundausstattung und keine Heizung. Auch einen Fernseher oder einen Föhn suchst du anscheinend vergeblich. Die Küche könnte sich dadurch erklären, dass für das Essen durch den:die Concierge gesorgt ist.

Anzeige Anzeige

Dass Ken das Barbie Malibu Dreamhouse umgestaltet hat, ist vor allem an den Cowboyhüten, dem lebensgroßen Plastikpferd, dem Ken-Logo nahe dem Grill und der „Dude Rock“-Schallplatte erkennbar.

Mit Cowboyhut und „Dude Rock“: So sieht das Ken Dreamhouse aus

13 Bilder ansehen Barbies – äh, Kens Malibu Dreamhouse bei Airbnb: So sieht es aus Quelle: Airbnb/Mattel/Wbei

Mehr zu diesem Thema Airbnb