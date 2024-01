Mehr Akkulaufzeit für alle und weniger Features für den Google Assistant

Gehört nerviges Laden bald der Vergangenheit an? (Foto: Kartinkin77 / Shutterstock.com)

Löst diese Technologie unsere Akku-Probleme?

Handelsübliche Akkus müssen regelmäßig geladen werden und verlieren mit dem Lauf der Zeit an Kapazität. Das chinesische Unternehmen Betavolt will das ändern und kündigt Atomenergiebatterien an. Die hätten eine Laufzeit von 50 Jahren, müssten nie gewartet oder geladen werden und seien obendrein noch sicher. Als Einsatzgebiet hat der Hersteller zunächst medizinische Kleingeräte wie Herzschrittmacher im Sinn, spricht aber auch schon über Smartphones und Drohnen.

Weniger statt mehr: Google Assistant verliert diese Features

Wenige Tage nach der Entlassung von rund 1.000 Google-Beschäftigten verkündet der Konzern den Wegfall diverser Funktionen beim Sprachassistenten Google Assistant. Stoppuhr stellen, sich mit Musik wecken lassen oder Termine verschieben: Das alles ist ab dem 26. Januar nicht mehr per Sprachbefehl möglich. Das Mikrofon-Symbol aktiviert künftig außerdem nicht mehr den Google Assistant, sondern lediglich die Spracheingabe für die Google-Suche im Netz.

Rechtsstreit: Huawei verlangt 50 Cent für jede Fritzbox

Im Patentstreit zwischen Huawei und AVM gibt es offenbar eine neue Wendung. Einem Medienbericht zufolge wurde das bislang nicht veröffentlichte Urteil des Landgerichts München I vollstreckt, das AVM den Verkauf von Fritzboxen mit Wi-Fi 6 und 7 untersagt. Huawei ruft für seine Wi-Fi-6-Patente eine Gebühr in Höhe von 50 Cent pro verkauftem Gerät auf. AVM reagierte zunächst mit einem Firmware-Update für neue Geräte, um den Vorwürfen aus dem Weg zu gehen.

