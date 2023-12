Aldi-Süd-Coupons sind jetzt bei Lidl gültig: Discounter provoziert vor Weihnachten

Mit der Lidl Plus App lässt sich Geld sparen. (Foto: nikkimeel/Shutterstock)

Zwischen Aldi und Lidl herrscht seit jeher eine Rabattschlacht. Jede Woche gibt es neue Aktionen bei den beiden Discountern, in der Hoffnung die Konkurrenz für sich zu gewinnen.

Anzeige Anzeige

Bereits in den letzten Wochen hat Lidl mit einem allgemeinen 5-Euro-Rabatt für Einkäufe ab 40 Euro geworben. Mit Erfolg! Laut einer Shmaggle-Untersuchung in der „Lebensmittelzeitung“ haben in der ersten Adventswoche fast 15 Prozent der Kund:innen diese Coupons auch wirklich genutzt.

Wer bei Lidl einkauft, kann Aldi-Süd-Gutscheine einlösen

Nun plant Lidl offenbar, seine Kund:innenbindung weiter zu stärken und geht dabei sogar so weit, nicht nur seine eigenen Coupons dafür ins Rennen zu werfen. In einem Instagram-Post ließ der Discounter verlauten: „ALDI anderen akzeptieren wir auch“ – mit einer deutlichen Anspielung auf die Konkurrenz.

Anzeige Anzeige

Doch Lidl legt sogar noch eins drauf und schreibt: „Weil es an Weihnachten um euch ALLE geht, akzeptieren wir bis zum 23.12. Aldi Süd Coupons.“ Abgebildet im Post ist dann tatsächlich auch ein Gutschein von Aldi Süd.

Anzeige Anzeige

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Lidl Deutschland (@lidlde)

Lidl verrät in dem Beitrag natürlich auch, warum das Unternehmen das macht und stichelt gegen den Konkurrenten: „Damit eure Kunden etwas Zeit sparen und nicht den weiten Weg zu Aldi auf sich nehmen müssen, akzeptieren wir ab jetzt auch die Aldi 5 € Coupons“. Schließlich sei Weihnachten ja auch die „Zeit der Versöhnung“, so Lidl.

Anzeige Anzeige

Ein fieser Seitenhieb gegen Aldi Süd! Der Discounter hatte nämlich ebenfalls eine Rabattaktion gestartet, bei der Kund:innen einen Rabatt von fünf Euro erhalten, wenn sie für mindestens 40 Euro einkaufen. Im Gegensatz zum Lidl-Coupon in der App von Lidl kann dieser Aldi-Süd-Coupon jedoch nur oldschool eingelöst werden – nämlich, indem er ausgedruckt oder aus dem aktuellen Prospekt ausgeschnitten wird.

Instagram-User reagieren begeistert auf die Aktion

Viele Lidl-Kund:innen kommentieren den Post und finden die Aktion super. „Hab noch einen 100 Euro Amazon Gutschein, nehmt ihr den auch?“, schreibt ein:e Nutzer:in scherzhaft. Ein:e anderer User:in findet: „Ihr seid so hart, so witzig einfach die Aktion“ und fügt mehrere Herz-und Lach-Tränen-Emojis hinzu.

„Bei Aldi muss man den Coupon erst ausdrucken, da geh ich einfach grundsätzlich lieber zu @lidlde“, so ein:e weitere:r Nutzer:in. Und noch ein andere:r meint: „Also ich muss schon sagen die beste Marketing hat @lidlde. Ihr erstaunt die Leute immer wieder aufs Neue. Da können @aldi die andere Unternehmen euch als Vorbild nehmen.“

Anzeige Anzeige

Und was sagt Aldi Süd?

Wie Aldi Süd die Aktion von Lidl findet, ist allerdings bisher nicht bekannt. Das Unternehmen hat sich offiziell noch nicht dazu geäußert. Doch auch das ist sicher nur eine Frage der Zeit, bis der Discounter kontert.

Mehr zu diesem Thema