Alphacode 2: Googles Coding-KI schlägt 85 Prozent der menschlichen Entwickler

Google hat neue Einzelheiten zu Alphacode 2 enthüllt, einem KI-Coder und direkten Nachfolger des ursprünglichen Alphacode. Diese neue Version integriert Googles jüngstes Sprachmodell Gemini und verspricht, in vielerlei Hinsicht leistungsfähiger zu sein als ihr Vorgänger.

Anzeige Anzeige

Um das Potenzial von Alphacode 2 zu demonstrieren, hat Google das Tool bei Programmierwettbewerben auf der Plattform Codeforces eingesetzt. Hier stellte Alphacode 2 sein Können unter Beweis und schnitt besser ab als etwa 85 Prozent der menschlichen Teilnehmer.

Besonders in den Programmiersprachen Python, Java, C++ und Go zeigte Alphacode 2 beeindruckende Ergebnisse. An diesen Wettbewerben nahmen über 8.000 menschliche Coder teil. Die Ergebnisse hielt Google in einem technischen Bericht fest.

Anzeige Anzeige

Alphacode 2 kann viele neue Techniken

Die jüngste Version von Googles KI-Tool bringt eine bemerkenswerte Leistungssteigerung mit sich. Eine Schlüsseltechnik, die Alphacode 2 nun beherrscht, ist die dynamische Programmierung – ein Ansatz, der, wie von Golem hervorgehoben wird, komplexe Probleme in kleinere, handhabbare Schritte unterteilt und diese dann einen nach dem anderen löst.

Alphacode 2 hat die Fähigkeit entwickelt, zu erkennen, wann dieser Ansatz sinnvoll ist und wie er effektiv angewandt werden kann. Diese Fähigkeit ermöglicht es der KI, eine Vielzahl komplexer Probleme aus Mathematik und Informatik zu bewältigen, die für die erste Version noch unüberwindbare Herausforderungen darstellten.

Anzeige Anzeige

Programmierer müssen noch warten

Alphacode 2 ist derzeit nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Momentan befindet sich das Tool in einer Testphase, bei der lediglich eine ausgewählte Gruppe externer Entwickler Zugriff darauf hat, um seine Leistung und Einsatzmöglichkeiten zu evaluieren.

Es ist noch unklar, wann genau Alphacode 2 allgemein zur Verfügung gestellt wird. Google betont zudem, dass das KI-Tool hauptsächlich als Unterstützung für Entwickler gedacht ist. Der von Alphacode 2 generierte Code sollte weiterhin von menschlichen Programmierern überprüft werden, bevor er eingesetzt wird.

Mehr zu diesem Thema Google Künstliche Intelligenz