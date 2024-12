Mitte September 2024 hatte Amazon-CEO Andy Jassy intern angekündigt, dass ab Anfang 2025 alle Mitarbeiter:innen für fünf statt bisher drei Tage ins Büro zurückkehren müssen.

Anzeige Anzeige

Amazon-Mitarbeiter unzufrieden mit Büropflicht

Einer Umfrage unter 2.585 Amazon-Angestellten in den USA zufolge sind 91 Prozent der Befragten mit der Return-to-Office-Regel unzufrieden. Peinlich für Amazon: Wie sich jetzt herausstellt, hat der E-Commerce-Konzern gar nicht genügend Platz für alle Mitarbeiter:innen.

Wie Business Insider unter Berufung auf Amazon-Mitarbeiter:innen und interne Informationen berichtet, sollen dem Konzern an einigen Standorten Büroräume fehlen. Offenbar wird daran zwar gearbeitet. Bis genug Platz für alle da ist, könnte es aber bis zum Mai 2025 dauern.

Anzeige Anzeige

Platz für alle wohl erst ab Mai

Zu den betroffenen Standorten sollen Atlanta, Houston, Nashville und New York gehören. Wie viele Mitarbeiter:innen wegen Platzmangels zunächst von der verpflichtenden Fünf-Tage-Woche im Büro ausgenommen sind, ist unklar.

Amazon erklärte, dass die Gebäude für die Mehrheit der Mitarbeiter:innen jedenfalls bis zum 2. Januar 2025 fertiggestellt sein sollen. Konkrete Zahlen nannte das Unternehmen aber nicht.

Anzeige Anzeige

Während Beobachter:innen vermuten, dass Konzerne wie Amazon mit der Rückkehr zur Büropflicht auch Mitarbeiter:innen zur Kündigung treiben wollen, will CEO Jassy damit eigenen Angaben nach die Zusammenarbeit stärken. Berichten zufolge sollen die neuen Richtlinien strenger sein als vor der Coronapandemie.

Amazon soll Mitarbeiter überwacht haben

Im Mai 2023 hatte Amazon von seinen Angestellten zunächst verlangt, an mindestens drei Tagen pro Woche ins Büro zu kommen. Laut einem Bericht der Financial Times soll der Konzern die Anwesenheit der Mitarbeiter:innen auch überwacht und jenen, die sich nicht daran hielten, entsprechende Warnungen per E-Mail geschickt haben.

Anzeige Anzeige

4 Bilder ansehen PS5, Schrotflinten und Drogen: Wenn Amazon-Bestellungen nach hinten losgehen Quelle:

Für die Rückkehr zur Fünf-Tage-Woche im Büro hatte Amazon in den vergangenen Monaten die Bürokapazitäten ausbauen müssen. Denn das bis dahin geltende Schreibtisch-Buchungssystem soll durch feste Arbeitsplätze ersetzt werden.

Mehr zu diesem Thema