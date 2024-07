Normalerweise braucht es nur wenige Klicks, bis Spiele im Amazon-Warenkorb landen. Ihr könnt einfach den gewünschten Titel in die Suchleiste eintippen, auswählen und auf „In den Einkaufswagen“ tippen: fertig. Nun hat Amazon eine neue Art gestartet, um Videospiele zu kaufen: die Gaming Zone.

So sieht der virtuelle Verkaufsraum von Amazon aus

Die Gaming Zone besteht aus einer 3D-Umgebung, die an eine Videothek gemischt mit einer Arcade-Spielehalle erinnert. Das Ganze wurde dann noch in einen neonleuchtenden 80er-Jahre-Look getaucht. Im ganzen Raum hängen Spieleplakate oder Regale mit Games drauf. Sobald ihr auf eines der Games klickt, könnt ihr es in den Einkaufswagen schmeißen.

Das Problem ist dabei nicht nur, dass die Übersicht im Raum aufgrund der kunterbunten Optik schnell verloren geht. Ihr müsst euch außerdem mit der Maus bewegen und umschauen. Festgelegte Punkte am Boden ermöglichen euch, die Position zu wechseln. Wenn ihr die linke Maustaste gedrückt haltet, könnt ihr die Kamera schwenken. Wer so gezielt ein Spiel finden will, braucht definitiv länger als auf dem herkömmlichen Weg.

Wer möchte, kann sogar gleich einen der Arcade-Automaten für die heimischen vier Wände kaufen. Neben den Games gibt es auch eine große Auswahl an Gamer:innen-Accessoires. Oder zumindest das, was Amazon dafür hält. Denn neben einem Skateboard in Minecraft-Optik und einer Plastikgitarre für längst vergessene Musikspiele gibt es natürlich auch Energydrinks in der Gaming Zone.

Aktuell ist die Gaming Zone von Amazon nur in den USA verfügbar. Unter der Ankündigung auf X sammeln sich Kommentare verwirrter Kund:innen. Viele hinterfragen, warum es den Raum überhaupt gibt, wenn der normale Weg so viel einfacher ist. Andere wünschen sich, dass die Gaming Zone kein Verkaufsraum ist, sondern ein Ort, um seine digitalen Käufe auszustellen – und dabei den Raum an die eigenen Wünsche anpassen zu können.

