PS5 vs. Xbox Series X: Warum die Sony-Konsole trotz schwächerer Hardware oftmals besser performt

Eigentlich sollte die Xbox Series X im Kampf gegen die Playstation 5 leichtes Spiel haben. Schauen wir uns die Grafikpower der Microsoft-Konsole an, wird schnell klar, dass sie der Sony-Konkurrenz überlegen sein müsste. Die Xbox Series X bietet eine GPU mit zwölf Teraflops sowie eine Speicherbandbreite von 560 Gigabyte pro Sekunde. Zum Vergleich: Die Playstation 5 hat eine GPU mit 10,23 Teraflops und eine Speicherbandbreite von 448 Gigabyte pro Sekunde.

Warum die Playstation 5 der Xbox Series X oft überlegen ist

Dennoch zeigt sich, dass die PS5 oftmals bessere Performance bietet, wie auch Eurogamer berichtet. In vielen Games ist die Sony-Konsole mit der Xbox Series X auf einem Level. In manchen ist die Framerate sogar besser als auf der Hardware von Microsoft. Das hat mehrere Gründe, wie Insider:innen berichten, die an Triple‑A-Games für beide Konsolen gearbeitet haben.

Zunächst soll der GPU-Compiler der Playstation 5 deutlich effizienter arbeiten als der Compiler der Xbox. Die Entwickler:innen können so mit weniger Aufwand bessere Ergebnisse erzielen. Grundsätzlich soll die Playstation 5 die ihr zur Verfügung stehende Hardwarepower besser als die Xbox nutzen. Das liegt auch daran, dass Sony die GPU und CPU über einen Boost-Clock höher taktet. Am Ende kann die PS5 so zur deutlich besseren Hardware der Xbox Series X aufschließen.

Auch wenn die Playstation 5 in einigen Bereichen der Xbox Series X davonzieht, berichten Entwickler:innen auch Positives über die Microsoft-Konsole. So soll die Architektur der Konsole eher der eines PCs ähneln. Dementsprechend einfach ist es, Spiele von der Xbox auf einen PC – oder umgekehrt – zu portieren.

