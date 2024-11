E-Book-Reader: Kindle Colorsoft hat ein Bildschirmproblem – was Amazon Kunden empfiehlt

Rund 290 Euro kostet Amazons neuer Kindle Colorsoft – viel Geld für einen E-Book-Reader mit Farbdisplay. Vergleichbare Tolino-Reader gibt es zwischen 149 und 199 Euro zu kaufen. Ärgerlich, wenn es dann beim teuren Modell zu Fehlern kommt. Davon berichten Käufer:innen aktuell in ihren Bewertungen zum Amazon-Gadget. Demnach zeigt der Colorsoft eine orange-gelbliche Verfärbung am unteren Bildschirmrandrand an.

Kindle Colorsoft: Amazon spricht von kleinem Problem

Auch auf unserem Testgerät können wir diese Verfärbung bei genauem Hinsehen mittlerweile erkennen. Sie tritt nicht nur auf, wenn man sich Magazine oder Comics in Farbe ansieht, sondern auch, wenn bei der Darstellung normaler E-Books. Je heller die Hintergrundbeleuchtung eingestellt ist, desto deutlicher ist der Effekt erkennbar.

Eine Möglichkeit, diesen Fehler selbstständig zu beheben, gibt es derzeit nicht. Der Hersteller hat uns aber ein aktualisiertes Statement zukommen lassen. Demnach tauscht Amazon betroffene Geräte aus oder bietet alternativ eine Rückerstattung an. Das vollständige Statement:

„Uns hat eine geringe Anzahl an Rückmeldungen von Kund:innen erreicht, die einen gelben Streifen am unteren Rand des Displays sehen. Wir nehmen die Qualität unserer Produkte sehr ernst. Betroffene Kund:innen können sich an unseren Service wenden, um ein Ersatzgerät zu erhalten oder eine Rückerstattung einzuleiten. Wir nehmen entsprechende Anpassungen vor, um sicherzustellen, dass dieses Problem bei neuen Geräten in Zukunft nicht mehr auftritt.“

Diese Anpassungen wirken sich auch auf den Verkauf aus. Derzeit ist der Kindle Colorsoft nicht mehr sofort verfügbar. Erst zwischen dem 10. Februar und dem 17. April 2025 liefert Amazon laut Produktseite wieder Modelle aus. Diese sollten dann keine Displayfehler mehr aufweisen.

Wenn Amazon-Bestellungen nach hinten losgehen

Hinweis: In der ersten Version dieses Artikels hatte Amazon Kund:innen in einem Statement lediglich geraten, sich beim Kundenservice zu melden. Wir haben den Beitrag um das neue Statement ergänzt.