Neue E-Book-Reader im Anmarsch: Amazon bringt ersten Kindle mit Farb-Display

Insgesamt vier neue Kindle-Geräte zum Lesen von E-Books, Magazinen und PDF-Files hat Amazon angekündigt. Am interessantesten ist dabei sicher der Kindle Colorsoft Signature Edition – der erste E-Book-Reader mit Farb-Display aus dem Hause Amazon.

Erster Farb-Kindle kommt

Die Farbe beschreibt Amazon in einer entsprechenden Ankündigung als satt und papierähnlich. Das Colorsoft-Display soll im Zusammenspiel mit neuen Nitrid-LEDs sowie auf Nutzer:innen abgestimmte Algorithmen mehr Helligkeit und bessere Farben liefern, ohne dabei an Details zu verlieren.

Gewählt werden kann zwischen Standard- und lebendigen Farbstilen. Nutzer:innen können sich so jetzt farbige Cover in ihrer Bibliothek anzeigen lassen, aber etwa auch Text farbig markieren. Außerdem ist freilich die Anzeige von farbigen Bildern möglich, was etwa das Lesen von Comics oder E-Magazinen per E-Book-Reader interessanter macht.

Der Kindle Colorsoft kann kabellos geladen werden können. Die Akkulaufzeit gibt Amazon mit bis zu acht Wochen an. Das Gerät ist wasserdicht, so dass es problemlos mit in die Badewanne oder an den Strand genommen werden kann. Der Farb-Kindle kostet 289,99 Euro und ist in Deutschland ab 30. Oktober 2024 erhältlich*.

Kindle Scribe: Wie echtes Papier

Neben dem Colorsoft bringt Amazon auch eine verbesserte Version seines Scribe-E-Book-Readers, der sich vor allem zum Arbeiten mit Dokumenten oder Anfertigen von Notizen eignet. An Bord ist etwa ein Stift, der sogenannte Premium-Pencil. Der an der Rückseite befindliche Radiergummi soll sich genau wie bei einem echten Bleistift anfühlen.

Überhaupt achtet Amazon – zumindest laut der Ankündigung – darauf, dass Nutzer:innen beim Scribe das Gefühl haben, in einem echten Notizbuch oder auf einem echten Blatt Papier arbeiten zu können. So hat der Bildschirm neue weiße Ränder bekommen. Zudem soll die weiche papierähnliche Textur an echtes Papier erinnern.

Auch die Bearbeitung der Notizen und die Möglichkeit, handschriftliche Notizen zu machen, hat Amazon beim neuen Kindle Scribe verbessert. Hier soll auch KI-Support zum Einsatz kommen. Den Scribe bietet Amazon hierzulande für 419,99 Euro* an. Er soll ab 4. Dezember lieferbar sein.

Schnellster E-Book-Reader von Amazon

Und noch ein Superlativ: Der neue Paperwhite soll der bisher schnellste E-Book-Reader von Amazon sein. Das soll etwa beim Scrollen in der Bibliothek der Nutzer:innen sowie im Kindle-Store spürbar sein. Aber auch die Seitenwechsel sollen um 25 Prozent schneller von der Hand gehen.

Eine Optimierung des Displays soll zudem einen neuen Höchstwert beim Kontrastverhältnis ermöglichen. Der Bildschirm ist jetzt sieben statt bisher sechs Zoll groß. Dennoch soll das Gerät der schmalste E-Book-Reader von Amazon sein. Beim Speicher können sich Nutzer:innen zwischen 16 und 32 Gigabyte entscheiden.

In der Signature Edition bietet der Kindle Paperwhite optional kabelloses Laden. Die Akkulaufzeit soll bis zu drei Monate betragen. Beim Preis gibt Amazon 169,99* beziehungsweise 199,99 Euro (Signature Edition) an.

Aufpolierter Einstiegs-Kindle

Auch den Einstiegs-Kindle hat Amazon aufpoliert. Der kompakte und vergleichsweise leichte E-Book-Reader soll schneller als der Vorgänger sein, ein höheres Kontrastverhältnis sowie eine um 25 Prozent hellere Frontbeleuchtung haben. Dazu kommen 16 Gigabyte Speicher und eine – laut Amazon – wochenlange Akkulaufzeit. Kostenpunkt: ab 109,99 Euro*.

Darüber hinaus gibt es aufgehübschte E-Book-Reader für Kinder, nämlich den Kindle Kids (129,99 Euro)* sowie den wasserfesten Kindle Paperwhite Kids für 179,99 Euro*. Sie verfügen über kindgerechte Hüllen im Weltraumwal-, Ozeanentdecker- oder Einhorntal-Design (Kindle) oder im Tiefsee- oder Cyber-Skyline-Design (Kindle Paperwhite).

Zusätzlich bietet Amazon hier eine zweijährige sogenannte „Sorglos-Garantie“ sowie sechs Monate kostenlosen Zugang zu Amazon Kids Plus. In der kindgerechten Medienbibliothek stehen Amazon zufolge über Tausend altersgerechte Bücher und Hörbücher zum Ausleihen bereit.