Amazon stellt Kreditkarte ein

Amazon bestätigte das Ende der Zusammenarbeit mit der LBB auf Anfrage der Seite golem.de. Die Visa-Karte von Amazon wird eingestellt und ist dann nicht länger nutzbar, heißt es da. Das gelte auch für möglicherweise vorhandene Partnerkarten.

Das Anschreiben an Kund:innen der Amazon-Visa-Karte nennt laut Golem widersprüchliche Termine, bis wann die Visa-Karte von Amazon noch nutzbar ist.

So oder so: Die Vorzüge von Amazons Karte soll es dann in jedem Fall nicht mehr geben. Amazon plant laut eigener Aussage allerdings ein Nachfolgeprodukt.

Unterschiedliche Termine bis zum Ende der Amazon-Visa-Karte

Am 30. September 2023 werden Visa-Karten-Konten wohl geschlossen. Laut verschiedenen Berichten gibt es aber eine Möglichkeit, die Karte noch bis zum 26. März 2024 zu nutzen.

Die Visa-Karte von Amazon sei dann länger nutzbar, wenn bei der LBB ein Vertrag über eine neue Kreditkarte abgeschlossen wird, die am 27. März 2024 die Amazon-Visa-Karte ablöst, berichte golem.de. Aus dem Anschreiben an die Kund:innen, das der Seite vorliege, gehe das aber nicht klar hervor.

Verschiedenen Berichten zufolge lauter der Name der Nachfolgerkarte „Visa Card Extra“. Kosten: 19,99 Euro pro Jahr. Der Vorgänger war für Prime-Abonnenten ohne eine Jahresgebühr nutzbar. Die Visa Card Extra könne zudem nur dann mit Teilzahlung genutzt werden, wenn Guthaben auf das Kartenkonto gebucht wird.

Amazon-Punkte könnten verfallen

Die mit der alten Karte gesammelten Amazon-Punkte müssen Kund:innen nun vor der Schließung des Visa-Karten-Kontos einlösen – bis zum 29. September 2023 oder bis zum 26. März 2024, falls die neue Visa-Karte der LBB bestellt wird.

Laut Golem kann bestehendes Guthaben nicht auf die neue Karte übertragen werden. Stattdessen soll das übrige Guthaben am 27. März 2024 automatisch vom Amazon-Visa-Karten-Konto auf das hinterlegte Girokonto überwiesen werden. Die LBB macht laut dem Bericht in der E-Mail an Kund:innen keine Angaben dazu, was mit Guthaben auf der Visa-Karte passiert, wenn nicht auf die Visa Card Extra gewechselt wird.

Zudem können rasant Zinsen anfallen. Wer die Visa Card Extra bucht, kann sie nur mittels Teilzahlung tilgen, dabei fallen Zinsen an, die derzeit bei 18,41 Prozent effektivem Jahreszins liegen. Wer das verhindern möchte, so der Bericht, muss ein Guthaben auf das Kartenkonto buchen.

Amazon selbst hat mittlerweile eine Infoseite zur Einstellung der bisherigen Amazon-Visa-Karte veröffentlicht und verspricht: „Wir arbeiten an einem neuen Produkt und werden an dieser Stelle informieren, wenn es Neuigkeiten gibt.“

