Schon in den letzten Jahren hatte es zusätzlich zu einem Prime Day-Event im Sommer eines im Herbst gegeben – meist mit gebührendem Abstand zu der Ende November stattfindenden Cyber Week mit dem Black Friday und dem Cyber Monday.

Jetzt hat Amazon in einer Pressemeldung bestätigt, was viele Kund:innen bereits vermutet hatten. Das wird auch in diesem Jahr wieder so sein. Die „Prime Deal Days“ werden am 8. und 9. Oktober 2024 stattfinden.

So bereitest du dich optimal auf den Prime Day vor

Kund:innen und Schnäppchenfans sollten jetzt die Augen offen halten – und sich bereits auf bestimmte Dinge vorbereiten. Denn benötigt wird einmal mehr eine gültige Prime-Mitgliedschaft, um von den entsprechenden Angeboten profitieren zu können. Schwierig ist es in vielen Fällen auch, einzuschätzen, welche Produkte wirkliche Schnäppchen sind und was es gegebenenfalls zum Black Friday noch günstiger geben wird.

Wir haben mal für dich zusammengeschrieben, welche Produkte man an den Prime Days gut kaufen kann und um welche man her einen Bogen machen sollte. Überhaupt gibt’s wieder einiges im Vorfeld der Angebotsschlacht zu beachten – was das ist, haben wir in diesem Ratgeber zusammengefasst.

Dieses Tool zeigt dir, ob ein Preis wirklich günstig ist

Fest steht, dass Amazon erneut die große Angebotsschlacht einläuten wird – und die Kund:innen wie in den Jahren zuvor von einer Vielzahl an Aktionen und Sonderangeboten besonders profitieren können. Aber nicht nur Amazon: Denn in den zurückliegenden Jahren wurde der Prime Day gerade für kleinere Händler:innen zum Umsatzbooster, indem Amazon ihre Verkäufe durch entsprechende Angebote und Promotions steigerte – und gleichzeitig vermittelte, dass Amazon gerade auch den kleineren Händlern:innen eine Chance gibt. Zudem könnte es wie im Vorjahr einige Angebote geben, bei denen man sich aufgrund der hohen Nachfrage im Vorfeld auf einer Warteliste eintragen muss, um sie zu erwerben.

Insgesamt findet der Prime Day wieder in 19 Märkten statt – und auch wenn nicht alle für deutsche Kund:innen sinnvoll zoll- und versandtechnisch erreichbar sind, lohnt es sich, beispielsweise einen Blick nach Frankreich, Italien oder Spanien zu werfen. Darüber hinaus solltest du dir mit Keepa ein wichtiges Tool schon im Vorfeld in deinem Browser als Erweiterung installieren. Wie es funktioniert und was du damit machen kannst, erklären wir in diesem Ratgeber.

