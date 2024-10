Amazon Prime Deal Days: Die besten Technik- und Software-Deals von Microsoft über Apple bis Bose

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Am Prime Day bietet Amazon* zahlreiche Technikprodukte vergünstigt an. Obwohl an jedem groß draufsteht, mit wie viel Rabatt die Kund:innen rechnen können, handelt es sich aber nicht bei jedem Deal um ein echtes Sonderangebot.

Anzeige Anzeige

[tablefocontents]

Schon bekannt waren ja die vergünstigten Amazon-eigenen Produkte von Amazon Fire über die Alexa-Smartspeaker, die Amazon – solange Vorrat reicht – auch an den eigentlichen Prime Deal Days noch bereithält. Hier ist allerdings aus einem anderen Grund ratsam, schnell zu sein. Denn auch wenn Amazon hier nahezu unbegrenzt Bestellungen annimmt (mit Ausnahmen bei Auslaufmodellen) kann sich der Lieferzeitpunkt nach hinten verschieben.

Anzeige Anzeige

Die interessantesten Notebooks und Convertibles

Microsoft Surface Pro* mit Copilot+-Unterstützung, 13-Zoll-OLED-Touchscreen und Snapdragon X Elite (12 Kerne), 16GB RAM, 256GB SSD (11. Edition) für 1199 Euro statt 1649 Euro – 27 % Ersparnis

Microsoft Surface Laptop* mit Copilot+-Unterstützung, 13.8 Zoll Touchscreen und Snapdragon X Elite (12 Kerne), 16GB RAM, 512GB SSD (7. Edition) für 1299 Euro statt 1649 Euro – 21 % Ersparnis

Anzeige Anzeige

Samsung Galaxy Book3 360 Laptop*, 13 Zoll Full HD 60Hz AMOLED-Touchscreen, Intel Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD für 849 Euro statt 1499 Euro – 43 % Ersparnis

Neben diesen Angeboten in der Business-Class gibt es aber auch einige interessante günstigere Notebooks, die ebenfalls gut reduziert sind.

Anzeige Anzeige

Asus Vivobook Go 15 OLED Laptop*, 15,6-Zoll Full-HD 16:9 OLED Display, Intel Core i3-N305, 8 GB RAM, 512 GB SSD für 299 Euro statt 529 Euro – 43 % Ersparnis

HP Laptop 9R3M3EA* mit 17,3 Zoll FHD-Display, AMD Ryzen 7 5700U, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD für 499 Euro statt 699 Euro – 29 % Ersparnis

In-Ear oder Over-Ear: Kopfhörer für jeden Geldbeutel

Ein paar interessante Angebote gibt es auch im Bereich Kopfhörer und Unterhaltungselektronik:

Anzeige Anzeige

Apple AirPods Pro 2* für 225 Euro statt 279 Euro – 19 % Ersparnis

Soundcore by Anker P2 Mini Bluetooth-Kopfhörer*, In Ear für 22,99 Euro statt 39,99 Euro – 43 % Ersparnis

Soundcore by Anker Q20i*, ein kabelloser Bluetooth Over-Ear-Kopfhörer mit Hybrid Active Noise Cancelling für 29,99 Euro statt 49,99 Euro – 40 % Ersparnis

Anzeige Anzeige

Bose Quiet Comfort SC*, kabellose Bluetooth Over-Ear-Kopfhörer mit Kopfhörer mit Noise-Cancelling für 179 Euro statt 359,95 Euro – 50 % Ersparnis

All you need is coffee and Wifi: Weitere Technik-Highlights

Philips Serie 2200 Kaffeevollautomat* für 269 Euro statt 399,99 Euro – 33 % Ersparnis

AVM FRITZ!Repeater 6000* für 174,99 Euro statt 259 Euro – 32 % Ersparnis

Anzeige Anzeige

AVM FRITZ!Box 6690 Cable* für 231,80 Euro statt 329 Euro – 30 % Ersparnis

Schau dir hierzu gerne auch noch unsere Zusammenstellung mit besonderen Angeboten fürs Homeoffice an.

Software von Microsoft bis Adobe

Interessant sind auch wieder mal ein paar Softwarepakete, die es anlässlich des Prime Day günstiger gibt:

Anzeige Anzeige

Adobe Photo Abo als Teil der Creative Cloud* mit Adobe Creative Cloud mit 20 GB-Cloudspeicher für ein Gerät und ein Jahr auf PC oder Mac für 86,99 Euro statt 141,90 Euro – 39 % Ersparnis

Adobe Photoshop Lightroom* mit 1TB-Cloudspeicher für ein Gerät und ein Jahr auf PC oder Mac für 73,99 Euro statt 139,99 Euro

Microsoft 365 Family* mit 12+3 Monaten mit automatischer Verlängerung für bis zu 6 Nutzer für 52,99 Euro statt 123 Euro – 57 % Ersparnis.