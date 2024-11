Amazon schenkt euch beim Kauf eines Echot Dots einen zweiten: So nutzt ihr das Angebot

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Amazon startet schon vor dem eigentlichen Black Friday eine spannende Aktion für alle, die Alexa in ihrem Zuhause nutzen. Denn jetzt könnt ihr euch zwei Echo Dot der 5. Generation in die eigenen vier Wände stellen – und müsst dabei nur einen der beiden Smart Speaker bezahlen. Das geht dank eines Codes, den Amazon für alle aufmerksamen Kund:innen bereitstellt.

Amazon: So sichert ihr euch den zweiten Echo Dot kostenlos

Um die Aktion nutzen zu können, müsst ihr lediglich die Produktseite des Echo Dots (5. Gen, 2022)* aufrufen. Dort findet ihr knapp unterhalb des Preises von etwa 48 Euro einen Hinweis mit dem besonderen Code. Dort steht: „Füge jetz 2 Echo Dot deinem Warenkorb hinzu und verwende den Aktionscode ECHODOT, um diese für nur 47,98 Euro zu erhalten.“

Das Angebot gilt dabei für die Modelle in den Farben Anthrazit und Tiefseeblau. Der weiße Echo Dot fällt damit aus dem Angebot heraus. Amazon-Kund:innen können zudem nur ein Doppelpack des Echo Dot kaufen, da sich der Code nur einmalig aktivieren lässt. Zudem müsst ihr beachten, die beiden Smart Speaker wirklich zeitgleich zu kaufen und nicht den Marketplace zu nutzen. Denn selbst wenn dort „Versand durch Amazon“ steht, erkennt Amazon die gebrauchten Echo Dots nicht für die Aktion an.

Amazon begrenzt das Angebot vorerst auf den 20. November 2024 um 17 Uhr. Wer sich wirklich ein Smart-Speaker-Doppelpack sichern möchte, sollte aber nicht allzu lange zögern. Wie der Onlinehändler im Kleingedruckten betont, kann die Aktion auch vorzeitig beendet werden, wenn das vorhandene Kontingent vergriffen ist.

Über den Echo Dot könnt ihr mit der Sprachassistentin Alexa kommunizieren, eure verbundenen Smart-Home-Geräte steuern und sogar Bestellungen auf Amazon tätigen. Wer nicht will, dass Alexa zuhört, kann das Mikrofon jederzeit am Gerät abschalten. Zudem lassen sich über den Speaker Streaming-Dienste wie Audible und Spotify nutzen oder externe Audioquellen per Bluetooth verbinden.

