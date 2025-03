Amazon strafft Strukturen: Weniger Manager, mehr Büropräsenz

Bei Amazon ändert sich derzeit einiges in der Unternehmensstruktur. (Foto: bluestork/Shutterstock)

Jassy hat in einem Interview mit Bloomberg seine Methoden für eine umfassende Umstrukturierung bei Amazon dargelegt. So hat er zum Beispiel eine starke Reduzierung der mittleren Managementebenen veranlasst, um Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und die Eigenverantwortung der Mitarbeiter:innen zu erhöhen.

Ein weiterer Teil der neuen Unternehmenskultur: Auch bei Amazon ist jetzt das Ende der Remotearbeit gekommen: Seit Januar 2025 ist die Rückkehr der Angestellten ins Büro an fünf Tagen pro Woche wieder verpflichtend.

Effizienzsteigerung durch Abbau von mittlerem Management

In den letzten Jahren hat Amazon sein Team erheblich vergrößert, was auch zu einer Zunahme der Managementebenen führte. Jassy kritisiert, dass viele Manager ihre „Fingerabdrücke auf allem hinterlassen“ wollten, was zu unnötigen Meetings und verzögerten Entscheidungen führe.

„Am Ende sitzen diese Leute dann in der Vorbesprechung zur Vorbesprechung zur Vorbesprechung für das eigentliche Entscheidungsmeeting – und übernehmen nicht immer die Verantwortung oder sprechen Empfehlungen aus, so wie wir uns das eigentlich wünschen“, so Jassy wörtlich.

Um dem entgegenzuwirken, hatte Jassy schon im September 2024 angekündigt, das Verhältnis von Fachkräften zu Managern bis Ende des ersten Quartals 2025 um mindestens 15 Prozent zu erhöhen. Dieses Ziel wurde offenbar jetzt schon vorzeitig erreicht.

Jassy verspricht sich von der Ausdünnung der Management-Ebene, die Organisationsstruktur zu verschlanken und die Entscheidungsfindung näher an die operativen Teams zu bringen: „Das wird es uns ermöglichen, dass die Leute, die die eigentliche Arbeit machen, mehr Verantwortung übernehmen und schneller vorankommen können.“

Amazon: Das Ende von Homeoffice und Hybridmodellen

Neben der Reduzierung der Managementebenen setzt Jassy auch schon seit längerem auf eine Rückkehr zur Büroarbeit. Seit dem 2. Januar 2025 müssen Mitarbeiter:innen wieder fünf Tage die Woche im Büro präsent sein.

Jassy betont die Vorteile der persönlichen Zusammenarbeit, insbesondere für die Unternehmenskultur, das Brainstorming und die effektive Vermittlung von Wissen. Ausnahmen von dieser Regelung sollen nur in Notfällen oder mit ausdrücklicher Genehmigung der oberen Führungsebene möglich sein.

Viele Mitarbeiter:innen haben inzwischen ihren Unmut über die Abschaffung von Homeoffice und Remote-Modellen geäußert. Jassy gibt sich diesbezüglich allerdings gnadenlos: Er empfiehlt unzufriedenen Angestellten, sich einfach einen neuen Arbeitgeber zu suchen.

