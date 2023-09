Amazon packt Werbung in Prime – und Microsoft schafft das Passwort ab

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

Amazon Prime Video bekommt Werbung – und wird teurer

Ab Anfang 2024 wird Amazon Prime Video in Deutschland, den USA, dem Vereinigten Königreich und Kanada Werbeeinblendungen zwischen Filmen und Serien schalten. Weitere Länder wie Frankreich und Spanien sollen im Laufe des Jahres folgen. Trotz der Einführung der Werbung bleibt der Preis für das Abo unverändert. Wer die Werbung entfernen möchte, kann dies gegen einen Aufpreis von 2,99 US-Dollar pro Monat für den US-Markt tun, während die Preise für andere Länder noch bekannt gegeben werden sollen.

Microsoft schafft die Passwörter ab

Microsoft will am 26. September ein neues Update für Windows 11 veröffentlichen, das Passkeys als Authentifizierungsmethode einführt. Diese Passkeys können in Kombination mit anderen Authentifizierungsformen wie Gesichtserkennung und Fingerabdrücken verwendet werden. IT-Abteilungen in Unternehmen erhalten die Möglichkeit, Passwörter komplett zu deaktivieren. Allerdings wird die vollständige Abschaffung von Passwörtern noch einige Zeit in Anspruch nehmen, da nicht alle Dienste diese neue Technologie bereits unterstützen.

Ein erster Blick auf Osiris Rex

Schon am 24. September soll es so weit sein: Die Raumsonde Osiris Rex kehrt zur Erde zurück und wird über der Wüste von Utah ganz besondere Gesteinsproben abwerfen. Die hatte die Sonde zuvor der Oberfläche des Asteroiden Bennu entnommen, der mit ungefähr 170 Millionen Kilometern Abstand die Sonne umkreist. Wissenschaftler:innen hoffen, dass diese Proben weitere Erkenntnisse über die Entstehung unseres Sonnensystems liefern.

