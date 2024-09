Android 15 ist fertig – aber noch nicht für eure Smartphones

Google hat das Update auf Android 15 offiziell veröffentlicht – zumindest für Entwickler. Seit dem 3. September ist Googles mobiles Betriebssystem im Android-Open-Source-Project (AOSP) verfügbar. Der Release für Pixel-Smartphones, wie das neue noch mit Android 14 veröffentlichte Pixel 9 Pro (Test), und Geräte weiterer Hersteller soll in den kommenden Wochen beziehungsweise Monaten erfolgen. Für die Pixel-Geräte hatte Google schon ein präziseres Zeitfenster genannt.

Quellcode von Android 15: Startschuss für LineageOS und Co.

Mit dem Release des Quellcodes von Android 15 können ab sofort unabhängige Plattformentwickler wie LineageOS oder GrapheneOS und weitere und Unternehmen, die keine offiziellen Android-Hardwarepartner sind, mit der Entwicklung ihrer eigenen Versionen von Android 15 beginnen. Partner wie Samsung, Motorola, Xiaomi oder Oneplus haben derweil schon seit Monaten Zugriff auf den Quellcode, um ihre eigenen Updates anzupassen.

Wie Google im Android-Developer-Blog erklärt, soll das Update für Pixel-Geräte „in den kommenden Wochen“ ausgerollt werden. Der Hersteller hatte indes schon vor Kurzem gesagt, dass Nutzer:innen eines Google-Phones oder -Tablets sich noch bis Oktober gedulden müssen. Insider gehen von einem Release Mitte Oktober aus.

Noch länger warten dürfen derweil Besitzer:innen kompatibler Geräte von Samsung, Motorola, Oneplus, Nothing, Vivo, Sony und anderen Marken. Laut Google sei mit dem Release des Updates der Hardwarepartner eher in Monaten als Wochen zu rechnen. Welche Geräte das Update auf Android 15 erhalten, klären wir in unserem Ratgeber.

Angekündigte neue Funktionen nicht nur für Android 15

Mit Android 15 werden allerlei neue Funktionen eingeführt: Zu denen zählen etwa der „Private Space“, mit dem ihr Apps komplett unsichtbar machen könnt, oder Verbesserungen für die Darstellung von Inhalten auf Foldables und Tablets. Auch eine „erweiterte Satellitenkommunikation“ gehört dazu. Allerdings veröffentlicht Google abseits der großen Updates immer wieder neue Funktionen, die auch mit älteren Android-Versionen kompatibel sind. Auch parallel zur Ankündigung des fertigen Android 15 hat Google neue Features veröffentlicht.

Eine der Neuerungen ist ein Update für „Circle to Search“, mit der die Anfang 2024 eingeführte gestenbasierte Suchfunktion eine Shazam-ähnliche Funktion erhält, mit der ihr Songs identifizieren können. Nachdem der Hersteller die Funktion in den vergangenen Wochen getestet hatte, sollten in den kommenden Tagen oder Wochen eine neue Musiktaste in der Funktion auftauchen.

Mit diesem könnt ihr euch den Namen, den Interpreten und das YouTube-Video eines Songs erhalten. Dabei ist es laut Google egal, ob es aus einem Video, das ihr gerade seht, oder aus den Lautsprechern im Supermarkt abgespielt wird.

Weiter könnt ihr euch nun im Chromebrowser Webseiten laut vorlesen, während ihr das Internet erkundet. Mit Talkback, dem Bildschirmleser für Android, der für blinde und sehbehinderte Menschen entwickelt wurde, sollen digitale Bilder mit detaillierten Audiobeschreibungen erklärt werden. Hierfür setzt Google bei auf unterstützten Geräten auf seine Gemini-Modelle.

Für Wear-OS-Smartwatches bietet Google außerdem einen Offline-Modus für Google Maps: Wenn ihr künftig eine Karte auf euer Smartphone herunterladet, könnt ihr auf diese fortan direkt auf eurer Uhr darauf zugreifen.

