Bist du ein Android-Experte? Teste dein Wissen im Quiz

Was Smartphone-Betriebssysteme angeht, ist Android der eindeutige Marktführer. Doch die quelloffene Plattform ist wesentlich mehr als bloß Googles hauseigenes System für Pixel-Phones oder die unvermeidbare Vorinstallation auf den Handys von Samsung und Co. Bist du schon ein Android-Profi oder hast vielleicht gerade erst ein neues Android-Smartphone oder überlegst ein älteres Modell günstig zu kaufen? Mit unserem Quiz kannst du dein Android-Wissen innerhalb von 10 Fragen unter Beweis stellen.

Teste jetzt dein Wissen im Android-Quiz

Du willst mehr zum Thema Android erfahren?

Bei t3n findest du jede Menge hilfreiches Wissen rund um das Thema Android. Wenn du Android-User bist, solltest du dir beispielsweise diese zehn versteckten Android Funktionen näher anschauen, die du vielleicht noch nicht kennst. Außerdem haben wir eine umfangreiche Übersicht zusammengestellt, die dir zeigt, welche Smartphones das große Android-14-Update erhalten.

Doch auch für Entwickler:innen haben wir einige hilfreiche Ratgeber in Bezug auf Android. So verraten wir dir hier, was die Programmiersprache Kotlin so beliebt macht. Außerdem haben wir 5 Tipps für euch, mit denen ihr mehr aus eurem Android-Smartphone rausholt.

Wenn du die Quizfrage zu Googles Airdrop-Alternative nicht beantworten konntest: Hier findest du die richtige Lösung. Die Statistiken zu den Android-Nutzerzahlen stammen von Statista: weltweit und innerhalb Deutschlands. Einschränkend ist allerdings festzuhalten, dass beispielsweise in den USA das iPhone mittlerweile erstmals weiter verbreitet zu sein scheint als Android-Geräte.

