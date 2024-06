Diese App überträgt einen Brettspielklassiker in die echte Welt

City Chase ist ein etwas anderes Mobile-Game, das in der realen Welt gespielt wird. Basierend auf dem Brettspielklassiker Scotland Yard übernimmt ein Spieler die Rolle von Mr. X, während die anderen Spieler ihn jagen.

Das Spiel nutzt Google Maps und die Standorte der Spieler, um das Spielgeschehen darzustellen. Zunächst wird in der App ein Bereich auf der Karte festgelegt, in dem das Spiel stattfinden soll. Alle Spieler beginnen dann am gleichen physischen Standort, und zum Spielen sind mindestens drei Teilnehmer erforderlich.

So funktioniert das Spiel

Wie beim Vorbild übernimmt ein Spieler die Rolle des Mr. X, während die anderen Spieler als Detektive versuchen, ihn zu fangen. Mr. X erhält fünf Minuten Zeit, um sich vor den Detektiven zu verstecken.

Danach wird sein Standort alle fünf Minuten als statischer Punkt auf der Karte angezeigt, damit die Detektive eine Vorstellung davon haben, wo er sich befindet. Mr. X hingegen kann die Standorte der Detektive in Echtzeit auf seiner Karte sehen, um ihnen auszuweichen.

Ein Detektiv muss Mr. X bis auf einen Meter nahe kommen und das auf dem Smartphone bestätigen, um zu gewinnen. Mr. X gewinnt, wenn es ihm gelingt, für eine vorher festgelegte Zeit zu entkommen.

App ist kostenlos verfügbar

City Chase ist kostenlos im Play-Store und im App-Store verfügbar. Auf Android wurde die App bereits über 100 Mal heruntergeladen und auf iOS hat sie ein Fünf-Sterne-Rating aus zwei Bewertungen erhalten.

Sie ist momentan also noch relativ unbekannt, das Konzept scheint jedoch interessant. Wenn ihr öfter nach draußen gehen und dabei eine Runde Verstecken mit moderner Technik spielen möchtet, ist die App sicherlich einen Blick wert.

