Das iPhone wird offener und das deutsche Internet bleibt langsam

Apple führt radikale Änderungen für App-Stores und Browser auf iPhones ein

Bei Apple geschieht das bisher Undenkbare: Der Hersteller öffnet sich mit dem im März erscheinenden Update auf iOS 17.4 für alternative App-Stores, Browser und auch für neue Bezahlmethoden. Apple beugt sich damit der EU und meldet gleichzeitig Bedenken an. Wir haben für euch zusammengefasst, was die größte Änderung im europäischen Apple-Ökosystem umfasst.

Internet-Ranking: Deutschland mit sehr schwachem Ergebnis

Geht es um die Internet­geschwindigkeit, kann Deutschland im internationalen Vergleich nicht mithalten. Das ergeben Daten des Speedtest-Anbieters Ookla. Bei der durchschnittlichen Breitbandgeschwindigkeit liegt Deutschland demnach nur auf dem 51. Platz und damit unter anderem hinter Luxemburg und Panama. Beim Mobilfunk sieht es mit einer Platzierung auf Rang 46 etwas besser aus. Schnellster Breitbandanbieter innerhalb Deutschlands ist laut Ookla die Deutsche Glasfaser. Mobil sei das 5G-Netz der Telekom das schnellste.

Google-KI verbindet Selfies und Kunstgeschichte

Google hat seine Arts and Culture App mit der neuen Funktion Art Selfie 2 aktualisiert, die es euch ermöglicht, Selfies in Kunstwerke verschiedener Epochen oder Stile umzuwandeln, wobei 25 verschiedene Stile zur Verfügung stehen. Die Funktion ist eine Weiterentwicklung der ursprünglichen Art-Selfie-Funktion von 2018 und verwendet generative KI, um Selfies in Kunstwerke zu transformieren. Während des Erstellungsprozesses könnt ihr etwas über die Geschichte und ähnliche Kunstwerke lernen. Die App ist sowohl für iOS als auch Android verfügbar.

