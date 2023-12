Apple: Das sind die erfolgreichsten App-Store-Apps des Jahres 2023

Das Jahresende naht – Zeit für Rückblicke. Wie jedes Jahr nennt Apple die Apps, die in den letzten zwölf Monaten in Deutschland am häufigsten aus dem App-Store heruntergeladen wurden.

Aufgedröselt hat Apple die erfolgreichsten Apps wie gewohnt in verschiedene Kategorien. Apps und Spiele werden separat erfasst, beide Gruppen werden wiederum in Gratis-Apps und kostenpflichtige Angebote unterteilt. Apple präsentiert auch 2023 wieder getrennte Jahrescharts für iPhone und iPad.

Neuer Shoppingdienst stürmt Charts der Gratis-Apps

Bei den kostenlosen iPhone-Apps verweist ein Newcomer die üblichen Verdächtigen auf die Plätze: Die Shopping-App Temu stürmt aus dem Nichts auf Rang 1. Das E-Commerce-Angebot aus China wurde erst 2022 gegründet, in Europa ging der Onlinemarktplatz im Februar 2023 an den Start. Aus dem Stand entwickelte sich die App mit teils absurd billigen Angeboten zur Alternative von Ailexpress oder Wish. Im Sommer 2023 führte Temu schon die Download-Charts an, folgerichtig schaffte es das digitale Äquivalent zum Ein-Euro-Shop zur kostenlosen Hype-App des Jahres.

Auf Temu folgen übrigens die erwartbaren großen Namen: Google, Whatsapp, Google Maps und Instagram belegen die Plätze 2 bis 5. Eine kleine Überraschung auf Platz 6 ist der Video-Editor Capcut. Tiktok, Paypal, Youtube und Spotify komplettieren in dieser Reihenfolge die Top 10.

Corona-Apps fallen aus Gratis-Top 10

Noch weniger überraschend als der Einstieg von Temu von null auf eins ist der Absturz der erfolgreichsten Gratis-Apps des Vorjahres. 2022 führten noch zwei Corona-Apps die Jahrescharts an: der Covpass und die Corona-Warn-App, beide herausgegeben vom Robert-Koch-Institut. 2023 spielten sie (trotz wieder steigenden Infektionszahlen zum Jahresende) keine Rolle mehr.

Goodnotes führt beim iPad

Bei den Umsonst-Apps für das iPad fehlt Temu, obwohl es den Markplatz auch für den größeren Bildschirm gibt. Überhaupt unterscheiden sich die iPad-Charts wie im Vorjahr stark von denen für das iPhone. Nachdem 2022 Goodnotes 5 das Ranking anführte, liegt dieses Jahr Version 6 des digitalen Notizbuchs vorne.

Auf den Plätzen 3 bis 5 folgen die Streamingdienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney Plus, die für den größeren Bildschirm beliebter sind als fürs iPhone. Außerdem schafften es auch dieses Jahr etliche Dienste von Microsoft Office unter die besten zehn: Word, Powerpoint, Duo, Teams und 365 Office.

Kontinuität bei den Bezahl-Apps

Bei den kostenpflichtigen Apps für das iPhone änderte sich kaum etwas im Vergleich zum Vorjahr. Die Top 3 sind identisch zu 2022: Blitzer.de Pro führt vor dem „sicheren Messenger“ Threema und der Baby-App „Oje, ich wachse!“. Neu in den Top 10 ist nur der Atlas der Humananatomie 2024. Die App liegt in den iPad-Charts sogar auf Platz 3, hinter Procreate und Ankimonile Flashcards.

Monopoly als großer Gewinner bei den Games

Im Spielesektor führte auf dem iPhone 2023 kein Weg an Monopoly Go! vorbei. Auf den Plätzen 2 und 3 der kostenlosen Games folgen Royal Match und der Vorjahressieger Subway Surfers.

Bei den kostenpflichtigen Games liegt Monopoly (also die Nicht-Go-Version) auf Platz 3. Das meistverkaufte Spiel ist wie im Vorjahr Minecraft.

Auf iPads wurde Monopoly ebenfalls häufig heruntergeladen oder gekauft. Sowohl bei den Gratis-Games als auch bei den kostenpflichtigen Spielen liegt die digitale Version des Brettspielklassikers auf Rang 2. Bei den gekauften Spielen führt Minecraft, bei den kostenlosen Roblox.

Mehr zu diesem Thema Coronavirus iPad Apple Apps iPhone