Apple könnte faltbares iPhone schon 2026 bringen

Bringt Apple wirklich schon bald ein faltbares iPhone? Spekulationen und Gerüchte zu einem Herausforderer für das Motorola Razr oder Samsungs Galaxy Z Flip gibt es seit Jahren. Erst im Frühjahr 2024 hieß es, dass Apple sich Muster von Falt-Bildschirmen zukommen lassen hat.

Faltbares iPhone – jetzt aber wirklich, oder?

Ein Bericht des US-Mediums The Information scheint jetzt weitere konkrete Informationen zu haben, die einen Marktstart wahrscheinlich werden lassen. Demnach sollen mehrere Insider:innen berichtet haben, dass das Projekt den internen Codenamen V68 und das „Ideenstadium“ verlassen habe, wie das Handelsblatt schreibt.

In den vergangenen Monaten, so The Information, habe Apple Kontakt zu Zulieferfirmen in Asien aufgenommen haben. Diese sollen entsprechende Komponenten liefern. Geplant ist wohl, dass das faltbare iPhone besonders dünn und seitlich faltbar sein soll. Am ehesten ähnele es dem Galaxy Z Flip.

Ein Marktstart sei für 2026 geplant. Apple hat sich aber nicht zu den Gerüchten geäußert. Möglich ist entsprechend auch, dass die Pläne zwar stimmen, aber Apple das Projekt noch aufschiebt, ändert oder ganz streicht.

Apple hat mehrere Designs patentiert

So hat sich Apple in den vergangenen Jahren mehrere verschiedene Designs für ein faltbares iPhone patentieren lassen. Darunter war auch ein Foldable mit einem „selbstheilenden Display“.

Dass Apple sich mit einem eigenen faltbaren Smartphone so lange Zeit gelassen hat – und immer noch lässt –, liegt auch daran, dass der iPhone-Konzern bei seinem Design auf die lästige Falte verzichten will. Und dabei soll das Gerät noch extra dünn sein, wie Gizmodo berichtet.

Auch der erwartete hohe Preis dürfte ein Hemmschuh für den Marktstart sein. Apple soll aktiv nach Wegen gesucht haben, die Kosten niedrig zu halten. Schließlich soll das faltbare iPhone die zuletzt schleppenden Verkäufe ankurbeln.

iPhone 17 soll extra dünn werden – und teuer

Ein extra dünnes iPhone soll übrigens schon 2025 auf den Markt kommen. Für das iPhone 17 soll Apple ein massives Redesign des Portfolios planen, wie es ebenfalls von The Information heißt. Auch der Preis solle stark steigen – vielleicht schon ein Test, wieviel iPhone-Fans bereit sind, für neue Designs zu zahlen.

Zunächst wird aber einmal das iPhone 16 erwartet. Die offizielle Ankündigung dürfte im September 2024 erfolgen. Hier könnt ihr lesen, was wir über Apples nächste Smartphone-Generation wissen.

