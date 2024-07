Apple: In vielen Geräten steckt ein inaktiver Chip – das passiert, wenn er aktiviert wird

Welcher geheime Chip versteckt sich in neuen Apple-Geräten? (Bild: VVVproduct/Shutterstock)

Wisst ihr, was viele Macbooks, iPads und iMacs gemein haben, die seit Ende 2023 von Apple veröffentlicht wurden? Sie haben allesamt einen geheimen Chip im Inneren. Dieser ist inaktiv und wird es womöglich noch eine Weile bleiben. Sollte Apple ihn aber künftig aktivieren, ergeben sich daraus einige Vorzüge für euch.

Anzeige Anzeige

Geheimer Thread-Chip in Apple-Produkten

Genauer gesagt haben die Apple-Geräte einen Thread-Chip an Bord. Dieser wird beispielsweise auch im iPhone 15 Pro und im iPhone 15 Pro Max verbaut – mit dem Unterschied, dass Apple hier die Info über den Chip nicht geheim hält. Dennoch hat The Verge festgestellt, dass die Chips in Geräten wie dem iPad Pro mit M4-Chip, dem iPad Air mit M2-Chip sowie den M3-Macbooks und ‑iMacs stecken.

Doch was kann der Thread-Chip überhaupt? Bei Thread handelt es sich um ein Netzwerkprotokoll, das unter anderem von Apple mitentwickelt wurde. Neben dem iPhone-Riesen arbeiteten auch Google, Osram und Samsung daran. Ziel war es, eine drahtlose Netzwerk­technologie mit möglichst niedrigem Stromverbrauch zu entwickeln. Über Thread können smarte Produkte schnell Daten austauschen, ohne dabei ihre Batterien stark zu belasten. Jedes Gerät ist dabei mit mindestens zwei weiteren Geräten verbunden. Dadurch entsteht ein Mesh-Netzwerk, in dem alle Geräte miteinander kommunizieren können.

Anzeige Anzeige

Apple nutzt die Thread-Chips nicht nur offiziell in neueren iPhones. Auch Apples Smarthome-Produkte wie der Homepod unterstützen seit 2020 Thread. Sie dienen dabei als Hub für alle anderen Geräte, die im Netzwerk angeschlossen sind. Über die Apple-Home-App lassen sich die Geräte dann von euch steuern. Auf Thread baut auch der neue Smarthome-Standard Matter auf, der es künftig erleichtern soll, Smarthome-Geräte verschiedener Hersteller:innen in einem Netzwerk miteinander kommunizieren zu lassen.

Anzeige Anzeige

Durch die verbauten Chips könnte Apple genau diese Funktion auch bei den genannten Geräten aktivieren. Die iPads, Macbooks und iMacs könnten als Hub für sämtliche Smarthome-Geräte in eurem Netzwerk dienen. Denn die Home-App von Apple lässt sich bereits auf diesen Endgeräten problemlos nutzen. Eine weitere Theorie ist, dass Apple die Thread-Chips verbaut hat, weil es einfacher war. Denn mittlerweile gibt es viele Chiphersteller, die Bluetooth, Wi-Fi und Thread in einem Chip bündeln. Dementsprechend könnte Apple diese Chips gewählt haben ohne die Absicht, Thread auf ihnen zu aktivieren.

Diese iPhone-Funktionen kennt ihr wahrscheinlich noch nicht

11 Bilder ansehen Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht Quelle: (Foto: t3n)