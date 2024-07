Was Apples nächster Homepod besser machen könnte als die Vorgänger

Auf der WWDC 2024 hat Apple mit Apple Intelligence eine neue Version von Siri vorgestellt. Die gibt es allerdings nur für ausgewählte Geräte. iPads und Macbooks brauchen einen M-Prozessor, iPhone-Besitzer:innen brauchen das iPhone 15 Pro (Max). Andere Geräte bekommen die neue Version von Siri nicht. Dazu zählen auch der Homepod Mini und der Homepod 2. Klar, denn in beiden taktet weder ein M- noch der A17-Pro-Prozessor. Und wie Apple bereits im Juni 2024 mitgeteilt hat, wären ältere Geräte zu langsam für Apple Intelligence.

Neuer Homepod mit Bildschirm und schnellem Chip?

Für die klügere Siri müsste also ein neuer Homepod her. Daran soll Apple bereits arbeiten. Macrumors liefert nun neue Hinweise darauf. Die Autor:innen der Website haben nach eigenen Angaben Code-Schnipsel in Apples Backend entdeckt. Genauere Angaben zur Quelle liefern sie nicht. Der Code bestätige aber, dass das Unternehmen am sogenannten „HomeAccessory17,1,“ arbeite. Dabei soll es sich um eine neue Variante des Homepods handeln, Bildschirm inklusive.

Außerdem sei der Name ein Hinweis darauf, dass Apple bei dem neuen Gerät auf den A18-Prozessor setze. Dabei dürfte es sich um den Chip handeln, der auch in der kommenden iPhone-16-Generation zum Einsatz kommt. Der Vorteil liegt auf der Hand: Dass Apple die Apple-Intelligence-Funktionen nicht auf die kommenden iPhones bringt, dürfte ausgeschlossen sein. Folglich dürfte auch ein neuer Homepod fit für die neue Siri sein.

Wie das aktuelle Modell soll auch der Neuling auf eine abgewandelte Version von tvOS als Betriebssystem setzen. Das kommt normalerweise (und wenig überraschend) auf den Apple-TV-Geräten zum Einsatz. Beim neuen Smarthome-Gerät könnte die offizielle Bezeichnung dann HomeOS lauten.

Offiziell ist das alles allerdings noch nicht. Wahrscheinlich ist, dass sich Apple-Fans noch mindestens bis zum September 2024 gedulden müssen. Denn im September stellt das Unternehmen in der Regel neue iPhones und weitere Hardware vor.

