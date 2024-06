Das war die WWDC 2024: Alles was du zu „Apple Intelligence“ und Co. wissen musst

Was kam heraus bei der WWDC? (Foto: Picture Alliance/Xinhua News Agency | –)

„Apple Intelligence“: Mit diesem Wortspiel ist Apple bei der Entwicklerkonferenz WWDC ganz offiziell auf den KI-Zug aufgesprungen. Wohin die Reise gehen soll und welche Neuigkeiten sonst noch spannend waren, fassen wir im t3n-Podcast zusammen.

t3n-Podcast: Apples WWDC im Roundup

Eine KI-Zusammenarbeit mit OpenAI soll unter anderem den Sprachassistenten Siri schlauer machen. Um einen Exklusivdeal handelt es sich dabei aber nicht – Apple lässt sich ganz bewusst die Möglichkeit offen, künftig auch mit anderen KI-Anbietern zusammenzuarbeiten. Auf die Unternehmensaktie wirkten sich die KI-Ankündigungen sichtbar positiv aus.

Wie Apple gleichzeitig enorm viele Daten verarbeiten und einen möglichst hohen Datenschutz bieten will, welche Geräte den AI-Trip überhaupt mitmachen und welche Features Apple abseits der KI-Zusammenarbeit vorgestellt hat, erklärt t3n-Redakteur Caspar von Allwörden in der aktuellen Folge des Interview-Podcasts. Mit dabei: das iPad, das nach 14 Jahren eine ganz besondere Taschenrechner-App bekommt.

