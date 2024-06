AI-Ankündigungen: Apple-Aktie auf Allzeithoch

Zum Start der WWDC 2024 hat Apple nicht nur Softwareupdates, sondern auch seinen breiten Einstieg in das Thema KI angekündigt. Alle kommenden KI-Funktionen hat der Konzern unter dem Begriff Apple Intelligence (AI) zusammengefasst.

Apple-Aktie so teuer wie noch nie

Aktionär:innen zeigten sich begeistert von den Ankündigungen und schickten die Apple-Aktie auf ein neues Allzeithoch. Als Grund für die Jubellaune sehen Analyst:innen vor allem die potenziellen positiven Auswirkungen der KI-Pläne auf Apples bisheriges Kerngeschäft.

Denn um Apple Intelligence am Smartphone nutzen zu können, wird ein iPhone 15 Pro oder Pro Max vorausgesetzt. Entsprechend erwarten Beobachter:innen einen Upgrade-Zyklus, also dass viele Apple-Nutzer:innen zu neuen Geräten greifen, wie CNBC schreibt.

KI-Anreiz für Superzyklus bei Apple-Geräten

Neben iPhones könnte eine entsprechende Erneuerung auch bei Macs und iPads folgen. Weil Apple aus Datenschutzgründen auf eine On-Device-KI setzt, die viel Rechenpower benötigt, ist ein halbwegs aktuelles Macbook Air oder Pro beziehungsweise iPad Air oder Pro Pflicht. Ein M-Prozessor muss an Bord sein.

Analyst:innen von Morgan Stanley sehen Apple dank der kommenden KI-Power gleich vor einem „mehrjährigen Produktaktualisierung“ – inklusive einer „Rückkehr zum Wachstum“. Sie rechnen damit, dass die Apple-Aktie unter Bestbedingungen auf bis zu 270 US-Dollar steigen könnte.

Apple ist 3,15 Billionen Dollar wert

Zur Einordnung: Gerade hat Apple, beflügelt von den KI-Hoffnungen der Börsianer:innen, ein neues Allzeithoch markiert. Die Apple-Aktie kletterte am 11. Juni auf über 206 Dollar – ein Plus von mehr als sechs Prozent. Damit ist der Konzern an der Börse aktuell 3,15 Billionen Dollar wert.

Analyst Gene Munster von Deepwater Asset Management geht davon aus, dass dank Apple Intelligence für 20 Prozent der Bevölkerung KI-Anwendungen überhaupt erst nutzbar würden. Zumal die Datenschutzstandards ein zusätzliches Verkaufsargument darstellten.

Aktien: Apple mit mehr Potenzial als Nvidia?

Munster gilt allerdings als Apple-Bulle. Der Analyst hatte schon im Vorfeld der WWDC vorhergesagt, dass die Apple-Aktie mittelfristig mehr Potenzial biete als die des bisherigen KI-Profiteurs Nvidia.

7 Bilder ansehen Googles neue KI-Suche geht nach hinten los

Immerhin hat Apple mit seinem Börsenhöhenflug Nvidia wieder vom zweiten Platz verdrängt. Der Chiphersteller hatte in der vergangenen Woche erstmals die Drei-Billionen-Dollar-Marke bei der Marktkapitalisierung geknackt – und Apple kurzfristig überflügelt. Ganz vorn thront Microsoft mit gut 3,2 Billionen Dollar.