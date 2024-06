iOS 18: Diese praktischen iPhone-Funktionen hat Apple bei der WWDC nicht erwähnt

iOS 18 macht aus Voicemails Textnachrichten

Die WWDC dürfte so einige iPhone-Besitzer:innen enttäuscht haben. Zwar hatte Apple die erwarteten KI-Funktionen vorgestellt, sie kommen aber nur für die Top-Modelle iPhone 15 Pro und Pro Max . Was aus iOS 18 übrig bleibt, sind neue Gestaltungsmöglichkeiten für den Homescreen und das Kontrollzentrum, neue Funktionen für die Nachrichten- und Mail-App und ein Game-Modus. Die gute Nachricht: Auf der großen Bühne hat Apple nicht alle neuen Funktionen verraten. Nutzer:innen, die sich die Beta heruntergeladen haben, entdeckten beim Herumprobieren das eine oder andere praktische Extra-Feature.

Eine praktische Funktion: Habt ihr einen Anruf verpasst und der oder die Anrufende hinterlässt tatsächlich eine Sprachnachricht auf eurer Mailbox, transkribiert das iPhone diese Nachricht künftig und schickt euch dazu eine Notification. Um zu schauen, was die Person wollte, müsst ihr also nicht mehr die Telefon-App öffnen und den Voicemail-Reiter suchen. Stattdessen lest ihr die Nachricht einfach auf dem Sperrbildschirm ab.

Widgets lassen sich in iOS 18 besser anpassen

Ein Widget auf dem Homescreen platzieren? Das ist praktisch, kann aber auch schnell fummelig werden. Wer sich bei der Auswahl für die falsche Größe entscheidet, muss das Widget wieder löschen und den Vorgang neu starten. In iOS 18 ändert sich das. Mit dem Update gibt euch Apple die Möglichkeit, die kleinen Fenster nachträglich zu bearbeiten, indem ihr einfach den Finger länger darauf gedrückt haltet und im neuen Kontextmenü die passende Größe auswählt. Wie das aussieht, zeigt Blogger Federico Viticci von Macstories auf Threads.

Neue Funktionen für iPhone 15 und 15 Pro

Während alle Nutzer:innen künftig das Taschenlampensymbol vom Sperrbildschirm verbannen dürfen, gibt es speziell für Besitzer:innen eines iPhone 15 Pro neue Möglichkeiten, das praktische Feature auf die Gegebenheiten einzustellen. Wer die Taschenlampe über den Action-Button aktiviert, sieht in iOS 18 eine neue Animation. Über die lässt sich die Lichtstärke steuern, wenn man mit dem Finger nach oben oder unten fährt. Streicht ihr nach rechts oder links, könnt ihr die Form des Lichtstrahls anpassen. Auf anderen iPhones funktioniert das allerdings nicht, weil nur das 15 Pro und das 15 Pro Max über einen entsprechenden LED-Blitz verfügen.

Für alle Modelle der 15er-Serie gibt es außerdem eine neue Ladeeinstellung, um den Akku zu schonen. Bislang könnt ihr bei Geräten auf Wunsch einstellen, dass der Akku jeweils nur zu 80 Prozent laden soll, wenn das Telefon an der Steckdose hängt. Mit iOS 18 gibt euch Apple laut The Verge mehr Auswahlmöglichkeiten. Über einen Slider könnt ihr auch 85, 90, 95 oder 100 Prozent auswählen. Bei Letzterem lohnt es sich dann aber wohl eher, wenn ihr „Optimiertes Laden“ aktiviert.

Das iPhone reagiert auf Tastendrücke

Eher ein nettes kleines Extra: Das iPhone reagiert mit einer kleinen optischen Einblendung auf dem Bildschirm. Wenn ihr etwa die Lautstärkeknöpfe betätigt, zeigt das iPhone eine Animation an, die so wirkt, als würdet ihr die Taste ins Gehäuse drücken.

