iPadOS 18 vorgestellt: Ein Taschenrechner – und was noch?

Nachdem Apple erst im Mai 2024 neu iPad-Pro- und -Air-Modelle auf den Markt gebracht hatte, hatten viele Nutzer:innen darauf gehofft, dass das Unternehmen auf der WWDC 2024 neue Funktionen vorstellt, um vor allem die Rechenleistung des M4-Prozessors auszunutzen. Mit Blick auf Apple Intelligence mag das auch stimmen, allerdings kommen die Features zunächst nur als Beta ins fertige System und dann auch nur auf Englisch. Abseits davon hatte Apple im Laufe der Keynote einige spezielle Anwendungsfälle gezeigt.

Anzeige Anzeige

Taschenrechner-App für Mathe-Cracks

Dazu gehört die neue Taschenrechner-App, die es nun endlich für Apple-Tablets gibt. Die ist nicht schlicht ein großer Abklatsch der iPhone-Alternative, denn sie enthält die Funktion „Math Notes“. Mithilfe des Apple Pencils könnt ihr Matheaufgaben handschriftlich festhalten. Das iPad rechnet sie für euch aus. In der Notizen-App funktioniert das ebenfalls. Auf Wunsch lässt sich zur Gleichung auch ein Graph einblenden.

Die Besonderheit dabei: Die Matheaufgaben löst das iPad in eurer Handschrift. Kein Zufall. Mit Smart Script fügt Apple eine Funktion hinzu, mit der das iPad eure handschriftlichen Notizen quasi in Schönschrift auf den Bildschirm bringt, indem es sie automatisch aufbübscht. Der Charakter eurer Handschrift soll dabei erhalten bleiben.

Anzeige Anzeige

Viele iPhone-Features

Abseits davon integriert Apple wenig Neues zum Arbeiten. Eine aufgebesserte Version für den Stage Manager gab es also nicht zu sehen. Stattdessen könnt ihr in der Notizen-App nun Abschnitte in Dropdown-Menüs verstecken. Das soll genauso für mehr Übersicht sorgen, wie eine neue, personalisierbare Tab-Leiste für Apps wie Apple TV. Außerdem lassen sich Tasks aus der Erinnerungen-App künftig direkt mit dem Kalender verknüpfen.

Viele weitere Funktionen und neue Gestaltungsmöglichkeiten gibt es ebenso fürs iPhone. Wir haben euch die Features im Artikel über iOS 18 zusammengefasst.

Anzeige Anzeige

iPadOS 18 erscheint für die folgenden iPads:

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12.9 (3. Generation und neuer)

iPad Pro 11 (1. Generation und neuer)

iPad Air (3. Generation und neuer)

iPad (7. Generation und neuer)

iPad mini (5. Generation und neuer)

iPadOS 18 steht ab sofort als Entwickler-Beta zur Verfügung. Die öffentliche Beta-Version erscheint im Juli 2024, das fertige System voraussichtlich im Spätsommer 2024.

Mehr zu diesem Thema