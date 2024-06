Apple hat auf der WWDC einen ersten Ausblick auf iOS 18 geliefert. Im Kurzen: Das Betriebssystem gibt euch ähnlich wie Googles Android künftig mehr Möglichkeiten, das Aussehen des Systems an eigene Wünsche anzupassen. Außerdem gibt es neue Funktionen für die Nachrichten-, Mail- und Foto-App. Von KI war bislang allerdings keine Rede.

Das ist neu auf dem Homescreen

App-Icons werden jetzt nicht mehr streng am Raster und von links nach rechts und von oben nach unten angeordnet. Stattdessen könnt ihr die Icons nach Belieben gruppieren. Android lässt grüßen. Zusätzlich dürft ihr die Farben der Icons künftig etwa an euer Wallpaper an passen. Automatisch verändern sie sich, wenn ihr den Dark Mode einschaltet. Dann seht ihr künftig nur noch wenig weiße Flächen auf dem iPhone.

Zusätzlich hat Apple das Kontrollzentrum überarbeitet. Ihr seid nun nicht mehr auf eine einzelne Seite beschränkt. Stattdessen könnt ihr weitere Funktionen auf neuen Seiten unterbringen und diese durchscrollen. Im Sperrbildschirm ist es in iOS 18 möglich, das Taschenlampen- und das Kamera-Icon gegen Shortcuts für andere Funktion anzupassen.

Neue Funktionen für Messages

In der Nachrichten-App könnt ihr nun mit allen möglichen Emojis auf Nachrichten reagieren. In iOS 17 seid ihr noch auf eine kurze Auswahlbeschränkt. Es bleibt nicht die einzige Neuheit. In iOS 18 könnt ihr Texte ähnlich wie in Whatsapp formatieren. Möglich sind kursiver, durchgestrichener oder fetter Text. Zusätzlich ist es möglich, simple Texte mit sogenannten Text Effects aufzupeppen. Bestimmte Worte erscheinen dann besonders groß im Chatfenster.

Ihr habt gar keinen Empfang zum Chatten? Kein Problem. Auch die Nachrichten-App unterstützt mit iOS 18 (und dem richtigen iPhone) die Kommunikation via Satellit. Diese dient allerdings nur dazu, mit dem Notdienst zu chatten. Die App müsst ihr dafür nicht verlassen. Sie leitet euch an, um die richtige Position für die Satelliten zu finden.

Nur am Rande erwähnte Apples Software-Chef Craig Federighi die Integration von RCS. Aber sie kommt.

Ein bisschen Gmail und ein Game-Mode

Die Mail-App in iOS 18 wird etwas mehr wie Gmail. Sie soll euer Postfach künftig automatisch kategorisieren. Mails werden dann in Unterhaltungen oder Updates eingeteilt. Vom Mac kommt der Game-Modus aufs iPhone. Ist der aktiviert, soll das iPhone Hintergrundaktivitäten herunterfahren, um die Leistung zu steigern und die Latenz gering zu halten.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.