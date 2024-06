macOS 15 heißt Sequioa – das kann das neue Apple-Betriebssystem

Viel war im Vorfeld über mögliche macOS-Neuerungen nicht bekannt gewesen. Jetzt ist klar: Mit macOS 15, dem Apple den Namen Sequioa verpasste, kommt einiges auf Mac-Nutzer:innen zu.

iPhone auf dem Mac spiegeln

Eine der interessantesten neuen Funktionen dürfte die Option sein, das iPhone direkt auf dem Mac spiegeln zu können. Von dem Computer aus können Nutzer:innen künftig vollständig auf das iPhone zugreifen und mit ihm interagieren.

Zudem kann man auf iPhone-Benachrichtigungen am Mac reagieren – ein Klick darauf öffnet dann die entsprechende Anwendung in dem iPhone-Bereich auf dem Computer. Auch Audiosignale dringen durch und man kann Dateien vom Mac auf das iPhone verschieben.

Apple sieht das Feature etwa als perfekt an, wenn man etwa vom Arbeitszimmer auf das im Wohnzimmer liegen gelassene iPhone zugreifen will – ohne extra aufstehen zu müssen. Gut: Das iPhone selbst bleibt währenddessen im Standby, sodass andere Nutzer:innen nicht darauf zugreifen können.

macOS 15: Bildschirm-Layout wird einfacher

Viele Mac-Nutzer:innen dürften auch goutieren, dass Apple mit macOS 15 das Layout der Fenster erleichtern wird. Künftig soll man etwa ein Fenster an den Rand des Bildschirms ziehen können – macOS Sequioa schlägt dann automatisch eine Position auf dem Bildschirm vor. Auch neue Tastatur- und Menüverknüpfungen sollen das Organisieren des Bildschirms vereinfachen.

Mit Passwords bringt Apple eine eigene App für die Passwortkontrolle. Bisher waren die Passwörter im Schlüsselbund gespeichert, nach dem man oft in den Einstellungen suchen musste. Die Passwörter werden zwischen den Apple-Geräten von Nutzer:innen sowie der iCloud-App für Windows synchronisiert – per sicherer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wie Apple hinweist.

Schnellster Browser der Welt?

Updates wurden auch für Safari angekündigt. Apple bezeichnete seinen Browser in der Präsentation als „schnellsten Browser der Welt“ und als deutlich stromsparender als Googles Chrome-Browser.

Die neue Funktion Highlights soll Infos aus dem Internet schneller verdaubar machen. Im neu gestalteten Reader werden künftig eine Zusammenfassung und ein Inhaltsverzeichnis für längere Artikel angeboten.

Hochwertige Spieletitel für Macs

Gamer:innen können sich auf ein stark ausgebautes Spieleangebot freuen. Ubisoft und weitere Entwickler haben eine Reihe von hochwertigen Titeln angekündigt. So soll Assassin‘s Creed: Shadows im Herbst auf Macs kommen, ebenso wie World of Warcraft: The War Within oder Frostpunk 2.

Darüber hinaus wird Apple wie erwartet eine Reihe von KI-Funktionen tief in macOS 15 integrieren. Die Antwort des Mac- und iPhone-Herstellers auf Gemini und Copilot heißt Apple Intelligence. Alles über die KI-Pläne von Apple lest ihr im t3n-Artikel „Apple stellt neue KI-Funktionen für iPhone und Mac vor – aber nicht jeder darf sie nutzen“.

