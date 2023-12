Apples iPhones sind sicher und lassen sich ähnlich wie Android-Geräte nicht einfach so knacken – es sei denn, der Dieb oder die Diebin kennt euren persönlichen Passcode, der aus vier oder sechs Ziffern besteht. Sofern dieser bekannt ist, lässt sich dass iPhone nicht nur entriegeln, sondern auch weiterer böser Schabernack treiben, wie etwa das Passwort der Apple-ID ändern und den oder die eigentliche Besitzer:in aussperren. Ebenso kann auf die im iCloud-Schlüsselbund gespeicherten Passwörter zugriffen werden.

Anzeige Anzeige

Durch einen Bericht von Joanna Stern vom Wall Street Journal wurde dieser Sicherheitsmissstand Anfang des Jahres 2023 ins Rampenlicht gerückt. Nun hat Apple mit der neuen Funktion „Schutz für gestohlene Geräte“, die Teil von iOS 17.3 sein wird, reagiert.

iOS 17.3: Das ist „Schutz für gestohlene Geräte“

Mit dem „Schutz für gestohlene Geräte“, das in der ersten Beta von iOS 17.3 als Testversion bereitsteht, muss der Zugriff auf sensible Bereiche wie etwa die Passwortsammlung stets biometrisch mit 3D-Gesichtsscan per Face-ID oder Fingerabdruck via Touch-ID verifiziert werden. Die neue Funktion wird direkt nach der Installation des Updates angeboten.

Anzeige Anzeige

Durch die neue Sicherheitsfunktion streicht Apple zum einen die Fallback-Option, mit der bei Fehlschlagen der biometrischen Authentifizierung die PIN eingegeben werden muss. Fortan erlaubt Apple auf dem iPhone nicht mehr einfach durch Eingabe des Passcode den Zugriff auf die Passwörter.

Überdies integriert Apple für Änderungen sensibler Daten wie die Apple-ID eine zeitliche Verzögerung von einer Stunde, wenn sich das iPhone nicht an vertrauten Orten wie dem Zuhause oder der Arbeit befindet. An vertrauten Orten schlägt dieser zeitliche Versatz nicht an. Nach Ablauf der Stunde müsst ihr die Änderung des Apple-ID-Passworts mit einem weiteren Face-ID- oder Touch-ID-Scan erneut bestätigen.

Anzeige Anzeige

Was Dieb:innen trotz „Schutz für gestohlene Geräte“ noch abgreifen könnten

Auch wenn der neue Schutz eine wichtige und willkommene Ergänzung darstellt, können Dieb:innen mit eurem PIN-Code dennoch auf einige Daten zugreifen. Wie Joanna Stern erklärt, kann euer iPhone trotzdem entsperrt werden. Zudem bestehe Zugriff auf jede App, die nicht durch ein zusätzliches Kennwort oder eine PIN geschützt ist. Das gelte auch für Konten, die per SMS oder E-Mail zurückgesetzt werden können.

Ebenso könne Apple Pay weiterhin mit einem Passcode genutzt werden, um Zahlungen vorzunehmen. Daher rät Stern logischerweise dazu, den Passcode nicht an Fremde weiterzugeben. In der Öffentlichkeit solltet ihr euer iPhone idealerweise per Touch-ID oder Face-ID entsperren. Ist dies nicht möglich, sorgt dafür, das euch niemand beim Eintippen des Passcodes über die Schulter schaut.

Anzeige Anzeige

Wir ihr euer iPhone weiter absichern solltet

Ferner solltet ihr einen schwer zu erratenden alphanumerischen Passcode nutzen, der aus einer Abfolge von Buchstaben und Zahlen besteht. Ein solcher ist für einen Dieb viel schwieriger zu erraten als ein meist sechsstelliger Code. Ändern könnt ihr das schon jetzt: Hierfür geht ihr in Einstellungen > Face ID & Code > Code ändern > Code ändern > Benutzerdefinierter alphanumerischer Code.

Das Update auf iOS 17.3 mit dem neuen Diebstahlschutz-Feature dürfte frühestens im Laufe des Januars 2024 erscheinen. Bis dahin wird Apple noch eine Reihe weiterer Betas veröffentlichen. Derzeit stehen sowohl eine Entwicklervorschau als auch eine erste öffentliche Beta bereit.

Mehr zu diesem Thema iOS Apple iPhone