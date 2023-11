Panikmache um iOS-17-Funktion: Warum ihr keine Angst vor Namedrop haben müsst

Vor allem in sozialen Medien wie Facebook wird vor der angeblich so gefährlichen iOS-17-Funktion Namedrop gewarnt. Denn es sei – so die Beiträge – möglich, einfach durch das Aneinanderhalten zweier iPhones an sämtliche Kontaktdaten einer Person zu gelangen. Selbst die Polizei warnt (vor allem in den USA) vor dem Feature. Diese Warnungen sind indes nicht mehr als Panikmache.

Wenn ihr der Sache dennoch nicht traut, verraten wir euch, wie ihr die Funktion deaktivieren könnt.

Namedrop: So funktioniert die iOS-17-Funktion

Mit den Updates auf iOS 17 und watchOS 10.1 hat Apple die im Zuge der WWDC 2023 angekündigte Funktion Namedrop auf viele kompatible iPhones und Apple Watches gebracht. Standardmäßig ist diese Funktion aktiviert. Dieser Aspekt ist die einzige wahre Information, die in den Warnungen diverser Social-Media-Posts steckt.

Denn das Abgreifen von Kontaktdaten ist weniger leicht, als es dargestellt wird. Durch das einfache Aneinanderhalten zweier iPhones oder einer Apple Watch erscheint zwar eine kleine Animation. Diese zeigt aber lediglich an, dass ein kompatibles Apple-Gerät in der Nähe ist. „Nähe“ bedeutet hier nicht 30 Zentimeter oder mehr, sondern die Geräte müssen sich in unmittelbarer Nähe zueinander (also weniger als etwa fünf Zentimeter) befinden.

Kein Kontrollverlust durch Namedrop

Selbst wenn die iPhones entsperrt sind und die Namedrop-Funktion zum Kontaktaustausch, bestehend aus eurem Kontaktbild sowie Namen und eurer Telefonnummer, auf dem Bildschirm angezeigt wird, erfolgt ein Datenaustausch nicht ohne aktive Einwilligung. Wenn zwei iPhones für Namedrop aneinandergehalten werden, erscheint nämlich ein Menü, in dem ihr auswählen könnt, ob ihr nur empfangen oder auch senden wollt. Zudem könnt ihr im Prozess wählen, ob ihr eure Telefonnummer oder E-Mail-Adresse teilen wollt.

Wenn ihr nur „empfangen“ wählt, erhaltet ihr letztlich nur die Kontaktdaten eures Gegenübers. Diese bekommt ihr aber auch nur dann, wenn derjenige auf „senden“ getappt hat. Wählt die Person auch „empfangen“, findet kein Austausch statt.

Wollt ihr eurem Gegenüber eure Kontaktdaten mitteilen, könnt ihr überdies auswählen, welche Kontaktinformationen weitergegeben werden sollen. Diese Option funktioniert indes nur mit einem neuen Kontakt.

iOS 17: Kann ich Namedrop deaktivieren?

Das zeigt, dass es Dritten nicht einfach so möglich ist, an eure Kontaktdaten zu gelangen. Sofern ihr die eigentlich komfortable Funktion dennoch nicht nutzen wollt, habt ihr die Möglichkeit, sie komplett abzuschalten.

Hierfür bewegt ihr euch in die Einstellungen eures iPhones, öffnet „Allgemein“ und findet dort „Airdrop“. Unter diesem Punkt legt ihr nun den Regler „Geräte aneinanderhalten“ um. Schon ist das Feature schlafen gelegt worden.

Durch die Deaktivierung der Funktion wird gleichzeitig die Möglichkeit abgestellt, Dinge wie Fotos und Videos zu teilen, indem ihr zwei iPhones aneinanderhaltet. Mit dem anstehenden Release von iOS 17.2 wird der separate Schalter für Namedrop entfernt.

