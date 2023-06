So profitiert Apple vom Messi-Wechsel zu Miami

Nach Stationen in Barcelona und Paris ist für den siebenmaligen Weltfußballer Lionel Messi Schluss in Europa. Zur neuen Saison wird er für Inter Miami in der nordamerikanischen Profiliga MLS auflaufen. Damit endet eine 23-jährige Ära auf dem Kontinent, auf dem Messi sichtlich seine Spuren hinterlassen hat.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Twitter, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Twitter, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Twitter, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Jetzt lässt der bald 36-jährige Argentinier seine Karriere in den USA ausklingen. Ein großer Gewinn für die dortige Liga – und auch für Apple. Denn der Technologieriese sicherte sich die exklusiven MLS-Streaming-Rechte für das kommende Jahrzehnt und profitiert nun erheblich von Messis Entscheidung.

Apple hat in den letzten Jahren sein Engagement im Bereich des Fußballs verstärkt und verfügt nun über eine Vielzahl an Angeboten, um ein weltweites Publikum anzusprechen. Mit dem Wechsel von Messi nach Miami wird das MLS-Season-Pass-Abonnement über Apple TV Plus auch für Zuschauer aus Südamerika und Europa viel attraktiver. Fußballfans aus aller Welt, die sich sonst auf die europäischen Topligen konzentrieren, könnten nun von Messis Präsenz angezogen werden und der Major League Soccer eine Chance geben.

Dokureihe geplant

Neben den MLS-Streaming-Rechten hat Apple auch eine vierteilige Dokumentation über den argentinischen Superstar angekündigt, die exklusiv auf Apple TV Plus ausgestrahlt werden soll. Darüber hinaus wird laut The Verge spekuliert, dass Messi auch einen Teil der Übertragungspartnerschaft zwischen Apple und der MLS erhält, was seine Präsenz in der digitalen Unterhaltungsplattform weiter verstärken würde.

Apple ist in den letzten Jahren zu einem überraschend wichtigen Akteur in der Fußballwelt geworden. Neben dem MLS-Deal und der Produktion von mehreren Fußball-Dokumentarfilmen zählt die Erfolgsserie „Ted Lasso“ zu den größten Streaming-Hits des Unternehmens. Funfact: Messis ehemaliger Erfolgstrainer Pep Guardiola hatte bereits einen Gastauftritt in der Serie. Wer weiß, vielleicht stellt auch Weltstar Messi eines Tages seine schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis.

Mehr zu diesem Thema Apple