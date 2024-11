Apple Music veröffentlicht Buch mit den 100 besten Alben – für einen stolzen Preis

Seit 2015 hat Apple mit Apple Music einen eigenen Musik-Streaming-Dienst am Start. 2024 folgt mit dem Werk Apple Music: 100 Best Albums die passende Lektüre. Wer sich das Buch leisten möchte, muss zum einen tief in die Tasche greifen und sehr schnell sein. Der Verlag Assouline verlangt umgerechnet 450 Euro für das Luxus-Buch mit Acryl-Hülle, das von einem Apple-Logo in Gold geziert wird. Außerdem ist das Werk auf insgesamt 1.500 Exemplare limitiert, wobei jedes Buch nach Angaben Assouline handnummeriert ist.

Musikgeschichte über alle Genres

Es handelt sich also um ein Sammlerstück mit 208 Seiten und 97 Illustrationen, das 65 Jahre Musikgeschichte abdeckt. Von Country, Pop und Rock bis hin zu Hip-Hop und Elektronik sollen viele Genres enthalten sein.

Wenn euch der Preis und die Limitierung bisher nicht vom Kauf abgeschreckt haben, könnt ihr das Buch jetzt vorbestellen. Das Versanddatum wird auf den 25. November 2024 datiert und ist laut Assouline-Webseite immerhin versandkostenfrei.

Nicht das erste Apple-Buch

Apple hat bereits in der Vergangenheit ein hochpreisiges Bücher veröffentlicht. Die Rede ist vom im November 2016 erschienenen „Designed by Apple in California“-Fotobuch. Darin finden sich 20 Jahre Apple-Design mit 450 Bildern von Produkten, die Apple zwischen 1998 und 2015 veröffentlicht hat. Das kleine Buch kostet 199, das große Buch 299 US-Dollar.

Übrigens: Wir haben den neuen Mac Mini mit M4 Pro-Chip (Test) für euch ausprobiert. Was das Gerät alles kann und warum auch der Powerbutton auf der Unterseite des Gehäuses nicht zwingend stört, lest ihr in diesem Artikel.

