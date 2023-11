Apple-Pay: Diese Bank ist nach langer Wartezeit dabei

Endlich: Kund:innen der Santander Bank können nun auch über Apple-Pay bezahlen. Der deutsche Ableger der spanischen Großbank Banco Santander unterstützt seit diesem Dienstag (14. November 2023) den kontaktlosen Bezahldienst auf iPhone und Co.

Anzeige Anzeige

Nach der Postbank, die im September dieses Jahres nach längerem Zögern Apple-Pay ins Angebot aufgenommen hat, ist jetzt also der nächste große Player integriert.

Santander kündigte Apple-Pay-Kompatibilität schon 2018 an

Für Apple-Pay-Nutzer:innen mit einem Konto bei Santander (oder solche, die es immer werden wollten) geht damit eine lange Wartezeit zu Ende. Denn schon 2018, als Apple-Pay erstmals in Deutschland an den Start ging, stellte Santander seine Mitwirkung bei der digitalen Bezahlmethode in Aussicht.

Anzeige Anzeige

Passiert ist dann aber nichts. Während die Deutsche Bank, American Express oder kleinere Institute wie die Hanseatic Bank Kooperationspartner der ersten Stunde waren, fehlte Santander, obwohl man laut eigener Aussage zu den fünf größten deutschen Banken im Privatkundengeschäft gehört.

Noch Anfang dieses Jahres machte ein User im Apple-Community-Thread seinem Unmut Luft. Während in anderen Ländern die jeweiligen Töchter von Santander schon länger mit der Bezahl-App zusammenarbeiten, hinke Santander Deutschland hinterher. Das hat nun also ein Ende.

Anzeige Anzeige

So funktioniert Apple-Pay bei Santander

Für alle Santander-Kund:innen, die nun Apple-Pay nutzen wollen, funktioniert das so: In der Apple-Wallet rechts oben auf das + klicken, dann als Bank Santander auswählen. Laut Erfahrungsberichten via Caschys Blog kann es sein, dass Santander hier noch nicht direkt als Option angezeigt wird, sondern unter „Andere Karten hinzufügen“ angewählt werden muss.

Danach muss man die Visa Debit- oder Kreditkarte, die man hinzufügen will, abfotografieren. Alternativ kann man die Kartendaten manuell eingeben. Nachdem man die Allgemeinen Geschäftsbedingungen bestätigt hat, bekommt man eine E-Mail, mit der man die Registrierung abschließen kann.

Anzeige Anzeige

Apple-Pay: Diese Banken und Einrichtungen sind in Deutschland dabei

Auf der offiziellen Seite von Apple, die alle Pay-Partner in den jeweiligen Ländern auflistet, ist Santander noch nicht zu finden. Dennoch finden sich auf der Deutschland-Liste schon über 100 Einträge. Dabei sind altehrwürdige Geldhäuser wie die Deutsche Bank, HypoVereinsbank, die Volksbanken Raiffeisenbanken und die Sparkasse. Dazu kommen noch etliche Fintech-Unternehmen und andere Institutionen wie der Essensgutscheinanbieter Ticket Restaurant Edenred.

Mehr zu diesem Thema