Apple Pay Later: Vorversion in den USA gestartet

Nutzer:innen von Apple Pay können jetzt auch in Raten zahlen – zumindest in den USA. Dort hat der Tech-Gigant aus Cupertino nun eine Vorversion von Apple Pay Later an den Start gebracht. Dies gab Apple über eine Konzernmitteilung bekannt.

Allerdings können auch in den Vereinigten Staaten zunächst nur zufällig ausgewählte User:innen profitieren. Sie bekommen eine Einladung für die Pre-Release-Version. Kund:innen, die in den USA in diesen Genuss kommen wollen, müssen zudem ein iPhone mit dem gerade veröffentlichten iOS 16.4 oder ein iPad mit iPadOS 16.4 besitzen.

Wann die Vollversion in den USA startet, ist noch nicht klar. Apple spricht von den nächsten Monaten.

Apple hatte Pay Later bereits im Juni 2022 bei der Worldwide Developers Conference 2022 vorgestellt. Doch aufgrund von Verzögerungen durch mutmaßlich technische Probleme rückte die Ausspielung nach hinten. Anfang dieses Jahres hat Apple das Feature dann in der Betaversion getestet, erst durch Mitarbeiter:innen und dann durch Personal im Einzelhandel.

So funktioniert die Ratenzahlung über Apple Pay

Mit Apple Pay Later können Nutzer:innen Zahlungen in bis zu vier Raten aufsplitten. Diese müssen innerhalb von sechs Wochen bezahlt werden. Zinsen und Gebühren fallen nicht an. Zahlen kann man theoretisch bei allen Händlern, die Apple Pay unterstützen.

Die Kredite, die man über Pay Later beantragen kann, bewegen sich in einer Höhe von mindestens 50 und höchstens 1.000 US-Dollar. Im Hintergrund laufe laut Apple bei jedem Vorgang eine „sanfte Bonitätsprüfung“ ab.

Die Rückzahlung kann nur über Debitkarten abgewickelt werden. Kreditkarten werden nicht akzeptiert, da sie Kund:innen tiefer in eine Kreditspirale schicken könnten.

Verwaltung der Raten über Apple Wallet

Wann die Raten fällig sind, können die User:innen über Apple Wallet verfolgen und verwalten. Pay Later ist voll in der App integriert. Kurz bevor die Ratenzahlungen fällig sind, schickt Wallet eine Mitteilung an den oder die User:in.

Um die Sicherheit und den Datenschutz zu garantieren, authentifiziert Apple Pay Later die Transaktionen via Face ID, Touch ID oder Passcode.

