Apple-Studie: LLM-basierte KI-Modelle können nicht logisch denken

Eine neue Studie der KI-Wissenschaftler:innen des US-Technologieunternehmens Apple zeigt, dass KI-Modelle sehr leicht zu fehlerhaften Antworten zu bringen sind, weil sie nicht einmal über grundlegende logische Denkfähigkeiten verfügen.

KI lässt sich durch irrelevanten Kontext verwirren

Einfach gestellte Aufgaben lösen KI-Bots, die auf großen Sprachmodellen (LLM), wie denen von Meta oder OpenAI, recht zuverlässig. Sobald die Aufgaben jedoch komplexer formuliert oder mit irrelevanten Zusatzinformationen angereichert werden, nimmt die Genauigkeit der Antwort um bis zu 65 Prozent ab.

Besonders gut veranschaulichen ließ sich das Problem mit einer Rechenaufgabe, die echtes Verständnis der Frage erforderte. Die vom Team entwickelte Aufgabe mit dem Namen „GSM-Noop“ ähnelte den mathematischen „Textaufgaben“, mit denen Grundschüler konfrontiert werden könnten.

Die an die KI gestellte Anfrage begann mit einfachen Informationen, die zur Ermittlung eines Ergebnisses benötigt wurden. „Oliver pflückt am Freitag 44 Kiwis. Dann pflückt er am Samstag 58 Kiwis. Am Sonntag pflückt er doppelt so viele Kiwis wie am Freitag.“

Dann jedoch fügten die Wissenschaftler:innen ein Detail hinzu, das letztlich gänzlich irrelevant war und aussortiert werden sollte. Sie formulierten nämlich, dass von den am Sonntag gepflückten Kiwis „fünf etwas kleiner als der Durchschnitt waren“.

Nun sollte die KI die einfache Frage beantworten: „Wie viele Kiwis hat Oliver?“ Sowohl das Modell von OpenAI als auch Metas Llama3-8b zogen die fünf kleineren Kiwis vom Gesamtergebnis ab.

Ausgeklügelte Mustervergleiche statt logischen Denkens

„Auf dieser Grundlage kann man einfach keine zuverlässigen Agenten aufbauen, bei denen das Ändern von ein oder zwei Wörtern auf irrelevante Weise oder das Hinzufügen einiger irrelevanter Informationen zu einer anderen Antwort führen kann“, so ein Fazit der Studie.

„Wir haben in Sprachmodellen keine Hinweise auf formales Denken gefunden“, schreiben die Forscher:innen. Vielmehr lasse sich das Verhalten der LLM-basierten KI „besser durch ausgeklügelte Mustervergleiche erklären“. Die seien indes so fehleranfällig, dass bereits „die Änderung von Namen die Ergebnisse verändern kann“.

