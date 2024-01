Apple versteckt ein Bauteil und Cheater haben ein schweres Leben

„Call of Duty“ gehört nun Microsoft. Was werden sie damit anstellen? (Screenshot: Activision)

Was Apple verstecken will

Mit näher rückendem Verkaufsstart am 2. Februar kommen immer weitere Details zur Apple Vision Pro ans Licht. Nur eines möchte Apple wohl lieber verstecken: den externen Akku für die Brille. Einem Medienbericht zufolge durften Teilnehmer:innen eines Vorführevents in dieser Woche keine Bilder von dem Zubehör machen. Darüber hinaus ist der Akku nur selten auf Apples Produktbildern zu sehen. Dabei ist die Idee nicht verkehrt: Eine externe Batterie dürfte das Gewicht der Brille senken.

Call of Duty macht Cheatern das Leben schwer

Wer bei Call of Duty schummelt, muss immer mal wieder damit rechnen, getrollt zu werden. Von gekappten Fallschirmen bis hin zu Gegner:innen, die man doppelt sieht, war bis jetzt schon vieles dabei. Nun kann sich das Spiel einfach schließen, wenn man den Aim-Assist mit der Maus nutzt.

Windows Copilot kann teuer werden

Künstliche Intelligenz (KI) wird immer präsenter im Alltag, wobei eine neue Generation von KI-PCs an Popularität gewinnen soll. Diese Geräte benötigen leistungsstarke Prozessoren, wie den Qualcomm Snapdragon X Elite, und mindestens 16 Gigabyte RAM, wobei LPDDR5x-RAM aufgrund seiner höheren Geschwindigkeit gegenüber DDR5 bevorzugt wird. Derzeit gibt es noch keine Prozessoren, die die erforderlichen 40 Tops für Anwendungen wie Microsofts Copilot erreichen, aber das wird sich bald ändern. Analysten prognostizieren ein zunehmendes Interesse an KI-PCs und Laptops in den kommenden Jahren, getrieben durch Entwicklungen wie Microsofts Copilot.

