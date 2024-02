Apple Vision Pro: Warum ihr euch die Pin gut merken solltet

Wer sein Smartphone oder Tablet entsperren will, kann das in der Regel komfortabel per Gesichtserkennung oder Fingerabdruck-Scan erledigen – oder den Pin zum Entsperren eingeben. Klar, der sollte am besten leicht zu merken sein und trotzdem nicht aus sich wiederholenden Zahlen bestehen. Vergessen iPhone-Besitzer:innen ihren Code und können das Smartphone nicht mehr entsperren, reicht der Anschluss im Wiederherstellungsmodus an den Mac. Zwar gehen dabei Daten verloren, aber das Gerät kann nach kurzer Zeit wieder genutzt werden.

Habt ihr den Code für die Vision Pro vergessen, droht ungleich größerer Aufwand, wie unter anderem Mark Gurman von Bloomberg berichtet.

Das gesperrte Gerät muss zu Apple

Zunächst einmal habt ihr wie beim iPhone mehrere Versuche, um euch in der Vision Pro anzumelden. Gebt ihr den Code zu oft falsch ein, sperrt sich die Brille für eine Zeit. Fällt euch der Code danach noch immer nicht ein, habt ihr ein Problem, denn dann muss das futuristische Headset zurück zu Apple.

Entweder müssen Besitzer:innen der Vision Pro ein Ladengeschäft des Unternehmens aufsuchen oder die Brille per Post an den Apple-Care-Support versenden. Apple lösche dann den Speicher der Vision Pro und setze das Headset zurück auf die Werkseinstellungen.

Besonders ärgerlich wäre das natürlich für Nutzer:innen aus Deutschland, die sich aller Hürden zum Trotz ein Headset gekauft haben. Denn ob lokale Apple-Stores bei dem Problem weiterhelfen können, ist fraglich.

Gut möglich ist aber auch, dass Apple noch etwas an dem Vorgang ändert. In einem Forum von Apple ist zumindest die Rede von wütenden Kunden:innen und Personal, das sich für die Probleme entschuldigen muss. Ein Software-Update wäre hier denkbar.

Einziges Problem: Anders als das oben erwähnte iPhone hat die Vision Pro keinen Anschluss. Man kann die Brille also nicht einfach an einen Mac anschließen und händisch zurücksetzen. Apple verkauft zwar eine USB-C-Buchse als Zubehör. Die gibt es allerdings nicht im Shop, sondern nur über die Entwicklerseite zu kaufen.

Die Apple Vision Pro im Detail

