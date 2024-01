Apple Vision Pro: Diese Apps gibt es zum Start – und diese nicht

Mit der Vision Pro will Apple nicht weniger als die Art und Weise, wie wir mit Computern arbeiten, umkrempeln. Damit das funktioniert, muss es für die neue Plattform erstmal genug Anwendungen geben. Apple spendiert dem VisionOS getauften Betriebssystem der Brille dazu vom Konzern bekannten Standard-Apps wie Safari, Mail oder Podcast.

Neben den üblichen Kommunikations- und Produktivitätslösungen aus dem Apple-Kosmos wird mit „Encounter Dinosaurs“ aber auch eine kleine Spielerei mitgeliefert, die das Potenzial der AR-Brille zeigen soll. Die App versetzt euch 66 Millionen Jahre in die Vergangenheit und lässt euch mit 3D-Modellen von Dinosauriern interagieren.

Apple Vision Pro: Diese Apps sind vorinstalliert

App-Store

Encounter Dinosaurs

Dateien

Freeform

Keynote

Mail

Messages

Mindfulness

Music

Notes

Photos

Safari

Einstellungen

Tipps

TV

Bücher

Kalender

Home

Maps

News

Podcasts

Erinnerungen

Shortcuts

Stocks

Sprachmemos

Apple Vision Pro: Diese Drittanbieter-Apps gibt es zum Start

Streaming-Apps auf der Vision Pro

Neben Apples eigener Streaming-App soll es zum Start auch eine Reihe von Konkurrenz-Apps geben. Vor allem Disney Plus will offenbar die Möglichkeiten der Hardware nutzen, um 3D-Filme zu zeigen. Außerdem wird es verschiedene an Star Wars und Marvel angelehnte „Umgebungen“ geben, in denen ihr dann die Filme anschauen könnt.

Einige bekannte Streaminganbieter werden vorerst allerdings keine Vision-Pro-Apps anbieten. Darunter auch Netflix, Youtube und Spotify. Immerhin könnt ihr die Dienste aber über den Safari-Browser nutzen.

Amazon Prime Video

Crunchyroll

Discovery Plus

Disney Plus

Fubo

Max

Mubi

Paramount Plus

Peacock

Pluto TV

Tubi

Spiele für die Vision Pro

Im Gegensatz zu den Herstellern bekannter VR-Brillen legt Apple deutlich weniger Fokus auf Gaming. Spiele wird es für die AR-Brille aber dennoch geben. So sollen Spieler unter anderem Zugriff auf mehr als 250 Titel des Gaming-Abonnements Apple Arcade haben. Allerdings ist die Liste der offiziell bestätigten Vision-Pro-Games noch überschaubar.

Candy Crush Saga

Contour

Demeo

Game Room

Just Hoops

Mindway

NBA 2K23 Arcade Edition

Rec Room

Super Fruit Ninja

What The Golf?

Produktivitäts-Apps für Apples Vision Pro

Mit Zoom, Teams, Webex und Slack sind einige der bekanntesten Kommunikations-Tools für Unternehmen für die Vision Pro angekündigt. Obendrein will Microsoft auch Word und Excel auf die Apple-Brille portieren.

Excel

Fantastical Calendar

JigSpace

Teams

Slack

Webex

Word

Zoom

Social-Media-Apps auf der Vision Pro

Ausgerechnet an der Social-Media-Front sieht es vorläufig noch recht dünn aus. Lediglich der Kurzvideo-Dienst Tiktok wurde bereits offiziell angekündigt. Meta, der Konzern hinter Facebook, Instagram und Threads, hält sich derweil noch zurück. Allerdings bietet der Konzern mit den Produkten der Quest-Reihe auch eigene VR-Brillen an.

