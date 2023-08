Zurück in die Zukunft: Entwickler bringen Windows XP auf Apples Vision Pro

Mit der Vision Pro will Apple nicht weniger als eine neue Produktkategorie etablieren. Damit das klappt, braucht es vor allem eines: Apps, die einen echten Mehrwert liefern und so den Kauf der 3.500 US-Dollar teuren AR-Brille in den Augen von Unternehmen und Endverbraucher:innen rechtfertigen.

Ob das so kommt und welche Art Anwendung sich später als Killer-App etablieren kann, wird sich wohl erst nach Veröffentlichung der Vision Pro herauskristallisieren. Schon jetzt arbeiten aber die ersten App-Entwickler:innen an entsprechenden AR-Apps. Eine davon ermöglicht es sogar, Windows XP auf Apples geplantem Headset auszuführen.

So sieht Windows XP mit der Vision Pro aus

Ein Video von UTM auf X (ehemals Twitter) zeigt, wie das aussehen soll. UTM ist eine CPU-Emulations- und ‑Virtualisierungslösung für iPhone, iPad und Mac. Die haben die Macher:innen jetzt auch auf die Vision Pro gebracht und lassen so Microsofts Betriebssystem aus dem Jahr 2001 auf der AR-Brille laufen, die 2024 in den Handel kommen soll.

Das Video entstand allerdings nicht auf einer Vision Pro, sondern auf dem für Apple bereitgestellten Simulator, mit dem Entwickler:innen ihre Kreationen testen können, bevor die Brille auf den Markt kommt.

Laut UTM fehlt auch noch die Unterstützung für externe Eingabegeräte – aber bis zum Release der Vision Pro ist schließlich noch Zeit. Zumal es eher unwahrscheinlich sein dürfte, dass ein 22 Jahre altes Betriebssystem für sonderlich viele potenzielle Nutzer:innen interessant ist.

