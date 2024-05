Artemis: Nasa veröffentlicht beeindruckende Fotos vom Training für die Mondmission

Es ist dunkel – das einzige Licht stammt vom Helm der Astronautin Kate Rubins, die gerade ein Rohr mit einem Hammer in den Boden treibt, um Bodenproben vom Mond zu sammeln. Doch irgendetwas ist anders an dem Foto. Wer genau hinschaut, bemerkt: Das Visier des Helms ist geöffnet – im Weltraum wäre das ein sicheres Todesurteil. Was ist da los?

Nasa veröffentlicht beeindruckende Fotos von Astronauten-Training

Das Foto wurde im Mai 2024 aufgenommen, veröffentlicht hat es die Nasa allerdings erst jetzt, zusammen mit zahlreichen anderen Bildern. Sie zeigen Astronaut:innen, die in ihren Raumanzügen die amerikanische Flagge hissen, Werkzeuge benutzen und auf eine Art Dreirad klettern – all das tun sie allerdings nicht auf dem Mond, sondern in der Wüste im US-Bundesstaat Arizona.

Dort haben Kate Rubins und Andre Douglas, beide potenzielle Kandidat:innen für das Artemis-Mondprogramm der Nasa, gemeinsam mit einem Team aus Wissenschaftler:innen unterschiedlicher Fachrichtungen trainiert. Dabei ging es nicht nur darum, Mondspaziergänge zu simulieren, sondern auch den Einsatz verschiedener Technologien zu üben.

Neben dem Team, das die Tests vor Ort koordiniert hat, waren weitere Nasa-Mitarbeiter:innen beteiligt, die vom Johnson Space Center in Texas aus an der Übung teilnahmen. Schließlich muss auch bei der echten Mondmission alles über Funkverbindungen abgesprochen werden.

Die Wüste in Arizona eignet sich dafür besonders gut, weil die Beschaffenheit des Bodens dort der Mondoberfläche in vielerlei Hinsicht – Krater, Verwerfungen und vulkanische Merkmale – ähnelt. Schon auf das erste Mondprogramm der Nasa, die Apollo-Missionen, hatten die Astronauten sich dort vorbereitet.

Ob Kate Rubins und Andre Douglas das, was sie in der Wüste von Arizona trainiert haben, auch auf dem Mond ausführen werden, steht übrigens in den Sternen. Die Nasa hat noch nicht bekannt gegeben, welche Menschen sie mit Artemis III zum Mond schicken will. Nur eins ist bislang sicher: Eine Frau soll dabei sein.

Hier simuliert eine Nasa-Crew den Alltag auf dem Mars

