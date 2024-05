Groß wie ein Auto: Dieser Asteroid verfehlte die Erde nur knapp

Im Februar 2013 zerbrach ein Meteor über der russischen Stadt Tscheljabinsk, der so groß war wie ein sechsstöckiges Haus. Durch die folgende Druckwelle wurden rund 1.500 Menschen verletzt und 3.700 Gebäude beschädigt.

Apollo-Asteroiden kreuzen die Erdbahn

Der Meteor gehörte zur Gruppe der erdnahen Asteroiden vom Appollo-Typ. Diese Asteroiden können die Erdbahn kreuzen, was ein Einschlagsrisiko bedeutet. Der größte Apollo-Asteroid ist Sisyphus, der einen Durchmesser von 8,5 Kilometer hat.

Der am Dienstag knapp an der Erde vorbeigeflogene Asteroid 2024 JN16 ist zum Glück bei Weitem nicht so groß. Sein Durchmesser beträgt lediglich rund vier Meter, wie space.com schreibt. Damit ist er ungefähr so groß wie ein Kleinwagen.

42 erdnahe Asteroiden seit Anfang 2024

Mit 18.500 Kilometern Entfernung ist der Asteroid der Erde aber so nah gekommen wie nur zwei weitere in diesem Jahr, die aber noch kleiner waren. Insgesamt sollen laut Watchers seit Jahresbeginn schon 42 Asteroiden die Erde innerhalb der Mondumlaufbahn gekreuzt haben – also in weniger als 385.000 Kilometern Entfernung.

Wie nah 2024 JN16 der Erde gekommen ist, lässt sich an einem Vergleich mit der Entfernung der sogenannten geostationären Satelliten erkennen. Diese befinden sich rund 36.000 Kilometern – also doppelt so weit – von der Erde entfernt.

2024 JN16: Zwei Tage vorher entdeckt

Entdeckt hat den Asteroiden der russische Amateurastronom Gennadi Borissow – allerdings nur zwei Tage, bevor dieser der Erde nahe kam. Während des Vorbeiflugs an der Erde erreichte 2024 JN16 eine scheinbare Helligkeit von bis zu 13 Magnituden – etwas heller als Pluto – und war dadurch mit einem Teleskop zu erkennen.

Aktuell ist der Asteroid schon rund 900.000 Kilometer von der Erde entfernt und nur noch per Langzeitbelichtungsfotografie zu beobachten. In rund 340.000 Kilometern Entfernung fliegt in diesen Stunden mit 2024 JL16 ein 34 Meter großer Asteroid an der Erde vorbei.

Liste von Asteroiden in Erdnähe

Alle, die wissen möchten, welche Asteroiden sich derzeit nahe der Erde befinden, können sich die entsprechende Liste des Jet Propulsion Laboratory der Nasa anschauen. Dort werden die jeweils fünf nächsten Asteroiden angezeigt, die der Erde nahe kommen werden.

