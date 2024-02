Astronaut fotografiert Superbowl-Stadion von der ISS aus

Aufgenommen wurde das Bild bereits am 17. September 2022 unter Verwendung einer Nikon D5 von der Internationalen Raumstation aus. Erst jetzt, wohl anlässlich des bevorstehenden Super Bowl in ebendiesem Stadion, hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa es veröffentlicht.

Spiel der Superlative findet in Stadion der Superlative statt

Denn im Februar 2024 richtet die Wüstenstadt im US-Bundesstaat Nevada mit dem Super Bowl LVIII eine der größten Sportveranstaltungen des Jahres aus. Beim sogenannten Big Game kämpfen die professionellen American-Football-Teams San Francisco 49ers und Kansas City Chiefs um die Meisterschaft der National Football League.

Ebenso wie die Show ist auch das Stadion, in dem der Wettbewerb ausgetragen wird, von Superlativen geprägt. Es besteht aus 28.000 Tonnen Baustahl, bietet 65.000 Zuschauern Platz und ist auf der Nordseite von basketballfeldgroßen Paneelen umgeben. Die lassen sich öffnen und geben den Blick auf den Las Vegas Strip frei. Das Stadion wird vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben und verfügt über ein Dach aus einem Material, das natürliches Licht durchlässt und gleichzeitig die Hitze der Sonne abhält.

Las Vegas legt beeindruckendes Wachstum vor

Auf dem Astronautenfoto sehen wir die grellen Lichter des Stadions und des Las-Vegas-Strip, dem Hauptboulevard der Wüstenstadt, im Vordergrund. Sie kontrastieren mit den relativ dunklen Landebahnen des Harry Reid International Airport.

Die Geschichte von Las Vegas ist eine stetigen Wachstums. Seit dem Jahr 2000 ist die Bevölkerung des Großraums Las Vegas um fast eine Million Menschen angewachsen. Der Wachstumsschub, der aus dem Weltraum gut zu erkennen ist, begann jedoch schon Jahrzehnte früher. Das folgende Video zeigt die Ausdehnung der Stadt von 1972 bis 2021 anhand einer Zeitreihe von Landsat-Bildern, die vom Scientific Visualization Studio der NASA zusammengestellt wurden.

