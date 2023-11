ISS-Tracker: Diese Nasa-App hilft euch, die Raumstation am Himmel zu entdecken

Die Nasa hat eine App auf den Markt gebracht, mit der das Auffinden der Internationalen Raumstation (ISS) am Himmel erleichtert werden soll. Diese App ist insbesondere für Sternengucker und Weltraumenthusiasten gedacht, die die ISS am Nachthimmel mit eigenen Augen sehen möchten.

Neben der Anzeige des aktuellen Standorts der Raumstation bietet die App auch aktuelle Nachrichten und Ressourcen zur Forschungsstation im All, wie von der Nasa angekündigt. Ein besonderes Highlight ist das Augmented-Reality-Interface, welches Nutzern nicht nur hilft, die Raumstation ausfindig zu machen, sondern auch die Möglichkeit zur Videoaufnahme in Echtzeit bietet, sobald die ISS gesichtet wird.

App teilt mit, wann ihr die Raumstation sehen könnt

Die ISS reflektiert das Licht der Sonne, was es uns ermöglicht, sie von der Erde aus zu sehen. Allerdings reflektiert sie nur eine relativ geringe Menge an Sonnenlicht, weshalb sie mit dem bloßen Auge nur nachts oder in der Dämmerung sichtbar ist.

Um die Station zu erblicken, müssen also die Bedingungen stimmen: Es muss dunkel sein und die Station muss sich über einem befinden. Die App der Nasa informiert Nutzer darüber, wann diese Bedingungen erfüllt sind.

Laut Nasa kann es vorkommen, dass die ISS einmal im Monat oder sogar an mehreren Nächten in nur einer Woche sichtbar ist, abhängig vom Standort des Betrachters. Durch die Benachrichtigungsfunktion der App können Sternengucker und Weltraumfans den passenden Moment abpassen, um einen Blick auf die faszinierende Raumstation im Orbit zu werfen.

Die Internationale Raumstation zum Greifen nahe

„Auch nach 23 Jahren kontinuierlicher menschlicher Präsenz an Bord der Internationalen Raumstation ist es unglaublich aufregend, die Station zu sehen, wenn man im genau richtigen Moment nach oben schaut“, sagte Robyn Gatens, Direktorin der Internationalen Raumstation im Nasa-Hauptquartier in Washington.

„Das orbitale Labor, das der Menschheit so viele einzigartige, greifbare Vorteile bietet, ist eigentlich gar nicht so weit außer Reichweite.“

In diesem Sinne bringt die neue App, die sowohl für Android als auch für iOS verfügbar ist, die Raumstation ein Stück näher zu uns. Die App wird kurz vor dem 25. Jahrestag der Raumstation, der am 6. Dezember 2023 gefeiert wird, veröffentlicht.

